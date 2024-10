Una tripulación completamente femenina hizo historia en la aviación cuatrimotor boliviana; conozca sus historias

El hecho pasará a la historia como un hito en la aeronavegación cuatrimotor de Bolivia , asegura el gerente de Recursos Humanos de Ecojet, Carlos VIilar, y como era de esperarse, no pasó desapercibido por los pasajeros que en la última ruta, tras abrirse la puerta que separa la cabina de vuelo del resto del avión, las vieron y aplaudieron hasta emocionar a las cuatro jóvenes profesionales.

Ella considera que lo del sábado fue un logro para su vida personal y profesional . "Los pilotos siempre aspiramos a ser comandantes y gracias al apoyo de mi familia y la empresa he logrado dar esta gran paso en mi carrera", expresó en la conferencia de prensa que se tuvo que dar, luego de que el suceso causó revuelo.

Todas tienen algo en común, rompieron el techo de cristal, creyeron en sí mismas y han logrado equilibrar su vida, que transcurre mitad del tiempo en el cielo y la otra mitad en suelo firme, junto a la familia, una fórmula que es muy difícil, pero no imposible.

Fernanda Guzmán tiene una hija , por lo que equilibrar el tiempo entre la familia y el trabajo es algo complicado. "Los horarios de mi profesión son bastante particulares, pero como es algo que me encanta, me doy modos para trabajar y compartir con mi familia", cuenta y revela que siempre recibió mucho apoyo de su mamá desde el día en que le dijo que quería estudiar aviación. "Si lo tuviera que elegir de nuevo, lo volvería a hacer" , dice sin rodeos.

Pero no es la primera vez, el año pasado tuvo que ir dos meses después de haber dado a luz. Para ella ese fue el momento más crítico. "Mi hijo era tan pequeñito y yo tenía que continuar con mi carrera, pero gracias a Dios siempre he tenido el apoyo de mi esposo que me dijo que podíamos lograr nuestros sueños mientras nos tengamos. Así fue como él sacó una vacación y se quedó con mi hijito mientras yo iba a perseguir mis sueños", confiesa sabiéndose afortunada.