Unión, el perro que busca una familia que lo adopte en Yacuiba

Unión es un perrito muy conocido en Yacuiba, cuyo nombre adquirió porque acostumbraba a rondar la agencia de la entidad financiera así llamada. Hace unos días lo llevaron a Zoonosis para que se hicieran cargo de él. Unión no tenía un humano que se responsabilizara de él, era callejero, pero la gente que se encariñaba con él le llevaba alimento, le regalaba una cama o le tejía chompas, como cuenta Magalí Vidaurre, una activista por los animales.

Unión mordió a una niña que fue con su madre a la agencia del banco. El hecho sorprendió a todos los que conocían al can, porque no era agresivo. Se dice que la niña lo pateó y que Unión se defendió. Lo claro es que la niña fue mordida y la madre exigió, a personeros del banco, que se retirara al can de ese lugar. Fue así como Unión fue trasladado a Zoonosis.

Según se conoce a través de publicaciones de redes sociales, Unión había sido ‘adoptado’ por el banco y sus funcionarios. Incluso se observan fotografías del can vistiendo un chaleco con el logotipo del banco. Sin embargo, después del incidente nadie dio la cara por el canino.

El perrito permaneció algunos días en Zoonosis, donde fue vacunado contra el mal de rabia, pero estaba triste y no quería alimentarse. Si no había quién lo reclamara como suyo, tendrían que sacrificarlo. Por eso llamaron a Vidaurre, que forma parte de un grupo de rescatistas denominado Corazón Canino. Unión está, desde hace ocho días, en el albergue que Vidaurre tiene en su casa y comparte su tiempo y juegos con otros cinco cachorros rescatados.













En redes sociales se cuenta la historia de Unión, y la gente yacuibeña que lo conoce afirma que es un buen perro, que nunca entró en el banco ni al cajero electrónico, y que siempre estaba afuera, sentado y sin molestar a nadie.

Unión necesita ser adoptado; la publicación sobre su situación ha ocasionado que al menos 50 personas se hubieran contactado con Vidaurre, al teléfono 77895508, pero ninguno es elegible para ser ‘su humano’, porque no cumple con ciertos requisitos.

Los rescatistas piden que la persona que se haga cargo de los perritos rescatados cuente con una casa propia (pues si viven en alquiler, quizás si ocurre una mudanza, el can quede sin hogar), que tenga barda alta (para que no escape), que se comprometa al seguimiento (para asegurar el bienestar del animalito) y que se comprometa a la castración, que es la medida para evitar sobrepoblación canina e impedir que se desespere por salir a la calle.

De manera que Unión continúa en el albergue de Corazón Canino, está vacunado, ha sido desparasitado y espera que lo adopten, y, de esa manera, formar parte de un hogar.





Así como él, cinco cachorros también buscan hogar entre los yacuibeños. Corazón Canino está rescatando animalitos desde hace ocho años, y Vidaurre cuenta que ella se unió hace tres. Pide a las personas que quieran ayudarles, que puedan donar alimento o dinero en efectivo, el que se usa para pagar cirugías, vacunas, medicamentos y también para comprar alimento para estos perritos.

“Queremos crear consciencia de que los animales deben estar en una casa, merecen una familia”, manifestó Vidaurre, sobre su labor como rescatista.