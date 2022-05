Universitarios instalan bloqueo en Chimoré y exigen la renuncia del rector de la Unibol Quechua

Escucha esta nota aquí

Un nuevo bloqueo de ruta desconecta a Santa Cruz con el interior del país. Estudiantes de la Universidad Indígena Casimiro Huanca (Unibol - Quechua) instalaron un bloqueo en Chimoré, Cochabamba, para exigir la renuncia del rector de esa casa de estudios superiores, Antonio Ramírez.

La medida se inició a las cero horas de este martes; sin embargo, los universitarios se encuentran en un paro académico desde el pasado 13 de mayo, es decir, hace 19 días.

Los estudiantes acusan al rector de incumplir los acuerdos que habían firmado el pasado 4 de abril con las organizaciones en complicidad con Mario Fuentes, director general de educación superior en el Ministerio de Educación, por lo cual exigen la renuncia de ambas autoridades.

"El rector se ha hecho la burla de los estudiantes, no ha cumplido sus compromisos. No ha anulado las convocatorias y no reconoce la firma que él mismo ha hecho. Por eso pedimos su renuncia desde el Ministerio de Educación", dijo uno de los dirigentes en el punto de bloqueo.

Desde la Terminal Bimodal de Buses de Santa Cruz informaron mediante un comunicado que las salidas a Cochabamba, Oruro y La Paz quedan temporalmente suspendidas por la nueva carretera, por lo que piden a la población que tomen las previsiones que amerita el caso.