Univida anuncia descuentos en la compra anticipada del SOAT; los controles comenzarán el 1 de enero

Sdenka Rivera, gerente región Occidente de esa empresa, en contacto con Bolivia Tv, indicó que a partir del 1 de enero no circularán en el territorio nacional los vehículos que no tengan la roseta.

“A partir del 1 de enero nosotros trabajamos de forma coordinada con la Unidad de Tránsito a través de las batidas. La persona que no tenga el SOAT en su automóvil no va a poder circular, lógicamente esto deviene de una normativa, no se olviden que es un seguro obligatorio”, recordó Rivera.