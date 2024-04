Uno de los acusados del caso ‘Terrorismo’ peregrina para recuperar su identidad

Hace cuatro años que retornó a su Santa Cruz natal. Desde febrero de 2020 busca recuperar su identidad que “misteriosamente” fue borrada tras el asalto al hotel Las Américas de abril de 2009, cuando estalló el caso ‘Terrorismo’ , que movilizó a agentes estatales para probar la existencia de un plan violento para desmembrar territorialmente a Bolivia.



Alejandro Brown es una de las 39 personas acusadas por la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno de ser parte de ese plan. Conversó con EL DEBER y afirmó que este caso, tipificado por los delitos de alzamiento armado y magnicidio contra el expresidente Evo Morales , fragmentó su matrimonio; dijo que no logró ver crecer a sus dos hijas porque se vio obligado a salir del país. Al volver, sus datos ya no estaban en el Servicio de Registro Cívico (Serecí). Su salud también fue impactada. Perdió un 60% de la audición del oído izquierdo.



“No existo, soy un NN; eso me perjudicó hasta en lo económico porque no puedo trabajar en la carrera que estudié. Han pasado tantos años y aún no puedo acceder a mi cédula de identidad”, expresó Brown. ¿Quién pudo eliminar sus datos personales? El afectado señala que fue el Gobierno.



Contó que hizo varios trámites ante el Serecí y el Servicio General de Identificación General (Segip) pero hasta ahora no ha tenido respuesta. Otros funcionarios, según explicó, le ponen trabas o lo derivan a otra entidad para recabar información. En el Segip aseguran que el trámite es personal y que este caso está “en proceso”.



En un folder transparente tiene guardado una copia de su carné de identidad, pero es del año 2004. También tiene una borrosa credencial de afiliación al Colegio de Abogados de Santa Cruz. Después, no posee ningún otro documento que acredite su identidad.



“Soy abogado y no puedo ejercer esta profesión. A varias empresas que acudí en busca de trabajar tampoco me lo dan, pese a que me conocen. Tengo que hacer varias cosas para pagar las expensas, servicios básicos. Empresas y varios amigos miran a los procesados del caso ‘Terrorismo’ como si fuésemos leprosos”, afirmó.