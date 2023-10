Unos Bs 1.280 MM del PGE 2023 Reformulado quedan en el limbo

Fue aprobado en el Senado, pero con observaciones. El Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2023 debe volver a ser tratado por la Cámara de Diputados. Del monto global, unos Bs 1.285 millones, deben ser destinados a gobernaciones, municipios y universidades públicas, pero quedaron en el limbo y no hay la certeza de cuándo podrán ser desembolsados.



Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, explicó que hay Bs 39 millones para las gobernaciones, Bs 370 millones más para las universidades y Bs 876 millones para los municipios que no se podrán destinar debido a estas dilaciones en el Legislativo.



Montenegro, durante el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, lamentó que el Senado haya aprobado con observaciones el PGE Reformulado 2023, a tiempo de remarcar que el supremo interés es que los actores que dinamizan la economía, tengan los recursos.



“Si hay estas diferencias, deberían soslayarse y sobreponerse a los intereses del país. Entonces, ha quedado claro que no les interesa el país. No hay argumentos de fondo para haber rechazado todo el proyecto de ley”, subrayó Montenegro.



Orlando Saucedo, secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, sostuvo que la demora en la aprobación del PGE Reformulado es un gran problema para municipios y gobernaciones, “pues en caso de que recibamos un recurso extra, la tardanza nos afecta, ya que no podremos ejecutar tomando en cuenta que un proceso de licitación tarda 90 días”, observó Saucedo y lamentó que por este tipo de peleas políticas (en el MAS) no hay un normal desembolso de recursos



Sobre el tema, Montenegro hizo notar que las observaciones del Senado son “excusas de forma, como el no haber mandado información a la comisión. En todo caso, si yo coloco información extra, dirán: ¿por qué está colocando información extra?’ Nos acusan con mentiras, con falsos argumentos. Estamos preocupados por este sabotaje económico desde la Cámara de Senadores, que se ha perpetuado con la aprobación, pero con modificaciones”, indicó.



Al respecto, el director ejecutivo de la Federación de Asociación de Municipios (FAM) Bolivia, Rodrigo Puerta, señaló que retrasar aún más la aprobación de esta norma genera mucho perjuicio a las alcaldías porque necesitan de esos recursos económicos para atender los desastres naturales en 140 municipios del país.



“Es un tremendo perjuicio a los gobiernos municipales del país porque necesitamos esos recursos no mañana, hoy, para poder enfrentar los desastres naturales”, declaró Puerta.



Precisó que en la actualidad 140 municipios se declararon en desastre natural por efectos de la sequía y en algunos casos por incendios forestales; por lo tanto, no cuentan con recursos económicos para poder atender estas emergencias que afectan a la población.



“Si bien los senadores presentan algunas observaciones, hay que poner por encima el bien mayor que en este momento es que el Estado en su conjunto debe atender la emergencia y los desastres naturales”, reflexionó.



En cuanto al PGE 2024, la autoridad señaló que la industrialización, la parte productiva para sustituir importaciones, la infraestructura, salud y educación, serán los ejes fundamentales que se utilizará en la formulación del presupuesto de la próxima gestión, que “ya se encuentra listo, y que es el presidente quien envía a la Asamblea para su análisis. Nosotros simplemente hacemos la formulación”, precisó el ministro Montenegro.



Germán Molina, analista económico, sostuvo que la división en el MAS, afecta la situación financiera de las regiones que deben reformular sus gastos.