$us 80 mil y Bs 40 mil: acusaciones de cobros pesan contra Huarachi

En los últimos días y en medio de la organización del cabildo de 17 de octubre, surgieron dos acusaciones de cobros de dinero que involucran al secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi. Primero, el expresidente Evo Morales aseguró que el sindicalista recibió 80 mil dólares del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y en las últimas horas la defensa de la ‘testigo clave’ del caso coimas aseveró que el también exministro Juan Santos Cruz dio a Huarachi 40 mil bolivianos.



En el último caso, el abogado Abel Loma que es defensa de Claudia Cortez, más conocida como la ‘testigo clave’ en el caso de coimas del exministro Juan Santos Cruz, denunció que el dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, y un alcalde de Pando, se beneficiaron con “préstamos” que supuestamente les dio la exautoridad a través de Cortez que era la persona encargada de los cobros de coimas.



Por estos nuevos datos que salen a la luz, Loma pidió con un memorial al fiscal Franklin Alborta que se le permita a la “testigo clave” realizar una declaración ampliatoria, anunció además que se solicitará mediante la Fiscalía que Huarachi acuda a prestar sus declaraciones.



“No se tenía muchos elementos ni en la memoria de la señora Claudia Cortez, pero se ha podido detectar, por ejemplo en la información del celular que existe la entrega de cerca de 40 mil bolivianos al hombre de confianza del señor Jua Carlos Huarachi, ejecutivo de la COB”, dijo Loma.



Según la versión del jurista Huarachi, en octubre de 2022 pidió a Juan Santos Cruz, la suma de 40 mil bolivianos en calidad de préstamo, y él a su vez, instruyó a Cortez que le entregue esa cantidad a Huarachi, pero a través de una tercera persona.



“Como el señor Huarachi sabe que no puede recibir (el dinero) de manera directa, ha delegado a un señor de nombre Milton, que estamos en proceso de identificarlo, ya tenemos su número de teléfono, es más, el suscrito abogado ya ha procedido a llamarlo pero el señor no nos contesta, nos bloquea”, manifestó.



Tras la declaración informativa, se buscará que citen a declarar al dirigente Huarachi y a su presunto colaborador Milton para que expliquen en la Fiscalía porqué han recibido los 40 mil bolivianos de Juan Santos Cruz.



Gobierno



Al respecto, la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, que es parte de la denuncia contra Santos Cruz, evitó referirse a la denuncia contra Huarachi que es aliado del Gobierno de Luis Arce y dijo que el tema está en manos del Ministerio Público.



“Nosotros, desde el Viceministerio somos una parte más dentro del proceso y por ello estamos haciendo todas las acciones necesarias para que esto avance”, dijo Ríos.



¿Considera que existe una segunda intención porque la testigo clave recién involucra a Huarachi?, fue la consulta de la prensa a lo que la funcionaria de Estado sólo dijo que “es un asunto que tiene que evaluar y resolver el Ministerio Público porque él es el director funcional de la investigación”.



Enfrentado con Morales



El líder del MAS, Evo Morales fue quien primero apuntó contra Huarachi a quien el 2 y el 7 de octubre lo acusó de haber recibido 80 mil dólares del exministro Murillo. Según el líder del MAS, ese monto era para que el dirigente cobista “pacifique” el país en 2019 tras su renuncia a la presidencia y la asunción de Jeanine Añez. Morales insistió en la acusación después que Huarachi desconoció el congreso de Lauca Ñ y anunció su total apoyo al cabildo del 17 de octubre.



“Recibieron miles de dólares de los golpistas, no tienen moral ni ética sindical para desconocer nuestro congreso. No puedo entender que algunos dirigentes, roban se corrompen y de paso mienten”, dijo Morales, insistió en que Huarachi rinda cuentas de ese dinero y lo calificó que el dirigente pasará a ser “el peor ejecutivo de la Central Obrera Boliviana”.



Huarachi aseguró ser inocente, respondió a Morales que nunca recibió dinero del gobierno de Añez y desafió a que muestren pruebas de esas acusaciones. “Soy inocente de esas acusaciones que hasta la fecha no han demostrado ninguna prueba”, decía el dirigente. Recordó también que en 2019 Morales se fue de Bolivia en medio de una fuerte crisis política y social.



Mientras, ayer, el lider de la COB ratificó que la entidad sindical va a participar en el cabildo del 17 de octubre y convocó a todas las organizaciones afiliadas a participar de la concentración.