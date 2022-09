Usaron seis llantas para provocar un incendio al interior del Bosquecillo de Pura Pura en La Paz

El burgomaestre destacó el trabajo realizado por efectivos municipales y voluntarios, pues sofocaron el incendio con herramientas y no con agua porque los camiones cisterna no podían ingresar al lugar del fuego ni llevar mangueras porque se encontraban lejos de la autopista La Paz – El Alto.

“Fue un trabajo a pala, porque aquí (Bosquecillo) no puede entrar agua, aquí no puede entrar mangueras; a picota, palas, matafuegos y rastrillos; realmente cuatro horas nos ha llevado sofocar este fuego, que esperemos que no vuelva a arder, pero, bueno, fue un trabajo de todos”, dijo el burgomaestre paceño.