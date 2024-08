“Useramanta”, muestra un pedazo de Bolivia en un barrio de Madrid

El micromercado Cóndor Blanco en la calle Ferroviarios, en Usera En el Cóndor Blanco se pueden encontrar hasta 150 productos de origen boliviano, desde pasankalla hasta chuño blanco, pasando por las galletas Mabel y el café Copacabana. “Esto lo empezó mi madre en 2003. Falleció hace cuatro años y nos dejó el negocio a mí y a mis hermanos. Uno de ellos nos ayuda enviándonos los productos desde Bolivia, pero cada vez es más difícil traer las cosas. No tenemos transporte marítimo, y desde hace un año, BOA ya no acepta paquetes”, cuenta Ortiz. La historia de su madre es la de los miles de bolivianos que viven en Usera: migrantes que dejaron el país por la crisis política y económica de principios de los 2000. Primero llegaba a Europa el papá o la mamá, y después se traían a los hijos.

El perfil que describe Bustillos de los primeros en asentarse encaja con el de los primos cochabambinos Trinidad Calvi y José Luis Tapia, quienes llegaron a la capital española en 2003. Él ya no encontraba trabajo en la construcción, a causa del estallido de la burbuja inmobiliaria en España que derivó en la aguda crisis de 2008. Su prima lo convenció entonces de vender mocochinchi en bolsa con pan de Arani en la boca del metro y por los alrededores. El boca a boca los hizo populares y les permitió alquilar en 2018 un local: la Salteñería Victoria. El nombre no es coincidencia.

“Al inicio fue difícil porque la Policía nos tenía fichados (en España es ilegal la venta de comida callejera). Me llegaron a multar tres veces en un solo día: 150 euros por pillada que hasta ahora seguimos pagando. Pero hemos luchado, batallado en la calle y al final hemos conseguido nuestra victoria ”, dice una orgullosa Calvi. No solo en negocios de comida ha emprendido el boliviano de Usera; también proliferan, por ejemplo, las peluquerías. Una de ellas aparece al final de Marcelo Usera, avenida rodeada de bloques de departamentos, la Barbería Santa Cruz. La atiende el cruceño de 29 años Carlos Rodas, quien vive junto a sus dos padres y sus dos hermanos en Usera desde hace cuatro años.

“Me gusta conocer a otra gente, otras culturas, y eso lo consigo gracias a los clientes. Aquí hay de todo menos españoles”, dice. Cuando se le pregunta sobre la posibilidad de regresar a Bolivia, a diferencia de sus paisanos —que responden “de visita sí, a vivir ya no”; “acá tengo mi negocio y no lo puedo dejar”; “mi familia ya ha echado raíces acá”— tiene claro su objetivo: “Yo tengo mi niña de 5 años ahí y a su mamá. Si no consigo traerlas en un año, me regreso. Sé que no es lo ideal, pero nada puede pagar el no verla crecer y estar con ella”.