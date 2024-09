"Usted no se salva y no hay novedad en su declaración", le dice Áñez a Lima, quien reconoció que fue un capricho de Evo llevarla a juicio ordinario

" Usted no se salva Iván Lima. Ni renunciando al cargo desde donde operó al sicariato judicial para hacerme secuestrar junto a Eduardo Del Castillo y mantenerme encarcelada desde hace tres años y medio; ni tratando de sacarse de encima la responsabilidad de haber operado a nombre de Arce Catacora y Evo Morales. Usted no se salva y no hay novedad en su declaración", comienza diciendo en su post, la expresidenta, Jeanine Ánez.

Al respecto, Ánez respondió en redes sociales que "desde el día que me secuestraron vengo denunciando todo el megaoperativo para ensañarse contra una expresidente que ejerció constitucionalmente las funciones que abandonaron Evo Morales y los masistas en noviembre de 2019. Abandonaron sus cargos para violentar el país y provocar la muerte y el dolor en el pueblo boliviano".



La exmandataria afirma que "(Lima) no se salva porque contrariamente a lo que ahora dice, hizo exactamente al revés para negar los derechos de una expresidente y de todos los presos políticos, civiles, policiales y militares, que cumplieron su deber de pacificar Bolivia y proteger al pueblo que el MAS atacó, persiguió y bloqueó sin consideración".



Es más, la exmandataria desafió al exministro a presentarse ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y "confesar que usted mandó retirar la acción del Fiscal General que debía ser sometida a votación para confirmar o negar el Juicio de Responsabilidades que manda la Constitución en caso de procesar a un/a expresidente, que usted mandó retirar para juzgarme y condenarme sin debido proceso, sin debida defensa, sin garantías ni derechos por tribunales sin competencia".



Y reitera, "lo desafío, así como ahora habla de enjuiciar a quienes 'destruyeron la inocencia de niñas y familias' y 'le robaron al pueblo boliviano y al pueblo venezolano', como si recién se enterara de lo que venimos denunciando desde hace 15 años, a que denuncie penalmente al autor material e intelectual de esos delitos, el verdadero autor de los delitos que me inventaron y achacaron perversamente a mí para salvarlo a él".



Para finalizar, vuelve a remarcar que "(Lima) usted no se salva, porque yo estaré encarcelada por orden suya y de la cúpula masista pero Dios, que todo lo ve y lo sabe, hace Justicia en este mundo para perdonar en el suyo a los verdaderamente arrepentidos".