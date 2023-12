Vagoneta secuestrada a ex Miss Bolivia dio positivo para cocaína tras pericia

Una pericia de aspirado químico practicada a una vagoneta BMW secuestrada a la ex Miss Bolivia Mundo, Alondra Mercado Campos, dio positivo para cocaína y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) considera que el resultado es una prueba fundamental de que ese motorizado fue utilizado para el transporte de sustancias controladas.



Los resultados de la prueba tras el microaspirado, fue oficializada cuando ayer la exreina de belleza participaba de una audiencia cautelar donde fue imputada por la Fiscalía por delito de tráfico de armas, dentro de una investigación a instancias de la Felcn.



El microaspirado se realizó a vehículos secuestrados el 24 de noviembre durante un allanamiento de la Felcn, al condominio El Dorado, en Trinidad, que buscaba capturar al ciudadano Andrés Vásquez, novio de la exreina de belleza.



La diligencia de la Felcn estaba dirigida a ejecutar un mandamiento de aprehensión contra Vásquez, pero este logró escapar junto a su pareja.



Durante ese allanamiento la Felcn descubrió gran cantidad de munición de armas de fuego de alto calibre. Además, se encontró vagonetas de alta gama, un cheque girado por 100 mil dólares y documentación.



En el condominio fue detenido un guardaespaldas de Andrés Vásquez y se encontró un teléfono celular. El dispositivo, según la Felcn, dio importantes datos sobre los vínculos con el tráfico de drogas de Andrés Vásquez y de su pareja.



El celular contenía imágenes de días antes del allanamiento, donde se observa que Vásquez con la ex miss, junto a otras personas se encontraban en una pista clandestina. de ese lugar se observa que una avioneta levanta vuelo y las personas celebran realizando disparos al aire con armas de grueso calibre.



Las investigaciones realizadas por la Felcn y la Fiscalía, a la cabeza del fiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas, se intensificaron, pero hasta el momento no se logra la captura de Vásquez.



La Fiscalía de Sustancias Controladas y la Felcn preparan informes para la acumulación de pruebas con el fin de presentar nueva imputación contra Alondra Mercado Campos, por tráfico de cocaína.



A la cárcel con su silencio



La ex Miss Bolivia, Alondra Mercado, fue imputada por la Fiscalía por tráfico de armas y ayer presentada ante el juez cuarto cautelar de Trinidad, David Pérez Coronado.



Los informes de la Felcn y la Fiscalía señalan que la imputada se presentó con cinco abogados que realizaron una férrea defensa, argumentando la inocencia de Alondra Mercado.



Tras escuchar a las dos partes, a los fiscales antinarcóticos y a los abogados defensores de la imputada, el juez dio la palabra a la ex Miss Bolivia para que haga uso de su defensa material, pero ella decidió guardar silencio, igual como lo hizo ante los fiscales cuando fue convocada a prestar declaraciones.



Al final el juez cautelar ordenó la detención por 30 días de la exreina en la cárcel de Trinidad por delito de tráfico de armas.



Las investigaciones siguen adelante con allanamientos a inmuebles en diferentes puntos del país en busca de Andrés Vásquez, que sigue prófugo.