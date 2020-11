Valda debe volver a Santa Cruz para su audiencia de acción de libertad

Escucha esta nota aquí

Finalmente, el abogado del Comité pro Santa Cruz, Jorge Valda, logró que la acción de libertad planteada por su defensa se realice en Santa Cruz y que él sea trasladado desde La Paz donde actualmente se encuentra aprehendido. Esa fue la decisión del Tribunal Segundo de Sentencia de la capital oriental después de muchos problemas que tuvieron para instalar la sesión virtual, informó la familia del acusado.





“El Tribunal determinó que se realice la audiencia cautelar de Jorge Valda, inmediatamente después debe ser trasladado a la ciudad de Santa Cruz para que se realice la audiencia de acción de libertad; se ha declarado un cuarto intermedio hasta mañana”, informó el abogado Martín Camacho.





Los familiares ahora están en procura del traslado del detenido para que mañana se realice la audiencia en Santa Cruz; mientras su caso en La Paz debe esperar la resolución de esa sesión.





Jorge Valda fue traslado este sábado desde Santa Cruz a La Paz para que enfrente una audiencia de medidas cautelares por el cargo de legitimación de ganancias ilícitas. Pese a que la defensa presentó esa acción de libertad en los juzgados cruceños, la Policía insistió en trasladarlo.





La audiencia de acción de libertad se instaló a las 9:30 y la defensa solicitó que el detenido debería estar presente y solicitó un cuarto intermedio para que Valda sea trasladado desde La Paz; pero la Fiscalía argumentó que no podía suspenderse el trámite y pidió que la misma prosiga.





Sin embargo, el Tribunal no pudo establecer con precisión quién estaba a nombre de la Fiscalía porque no se podía ver al fiscal César Choquehuanca. Éste dijo que él veía todo normal; los vocales le pidieron que se reconecte y no se pudo realizar ese paso, ante la dilación que existía los vocales determinaron que Valda asista a su audiencia cautelar, pero luego debe retornar a Santa Cruz.





Valda enfrenta un caso de legitimación de ganancias ilícitas en La Paz, por un informe que emitió la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en 2017. La Fiscalía, en la resolución de aprehensión que emitió afirma que el acusado no se presentó a las convocatorias que realizaron.