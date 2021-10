Valentina, la joven que clamó justicia en redes sociales, fue escuchada por el fiscal departamental

Escucha esta nota aquí

Valentina Barrenechea (22), la hija del cantautor y médico Adrián Barrenechea, en una acción de impotencia, incertidumbre y temor, derramando lágrimas, difundió un video en las redes sociales clamando justicia contra su agresor, Matías Sumarán Moreno, que estuvo a punto de quitarle la vida. Ahora tiene fe de que su triste historia de un giro y se revierta todo después de sostener una reunión con el fiscal departamental Roger Mariaca.

Fue esta tarde, cuando junto a su papá, fue recibida por el representante del Ministerio Público que la escuchó, revisó todo el expediente y quedó asombrado por las actuaciones de los jueces, por lo que se comprometió a realizar todas las acciones para que la joven halle justicia.

“El fiscal Mariaca me dio un alivio, porque yo no estoy pidiendo un favor o ayuda, sino justicia con un debido proceso, porque la verdad, me salvé de la muerte”.

Valentina reveló que su calvario empezó el 22 de mayo del año pasado durante la cuarentena rígida en su domicilio. Era de madrugada, cuando de repente un sujeto ingresó a su habitación. Ella despertó cuando el hombre estaba en poder de tres cuchillos y guantes que se colocó en la misma casa de Valentina.

El hombre la atacó, pero ella se defendió y sufrió cortaduras en los dedos por zafarse y correr a la habitación de su hermano y su cuñada, quienes la salvaron. Luego llamaron a la Policía y Bomberos, mientras que el sujeto fue amarrado y entregado. Justo ese día, su padre, Adrián Barrenecha, estaba internado, pues había sido atropellado por un motorizado.

Tras la detención, Matías Sumarán Moreno, confesó a los policías ser el único culpable al haber ingresado burlando los controles. Un juez ordenó su detención en la cárcel de Palmasola por delito de feminicidio en grado de tentativa.

Una vocal le dio libertad

Después de cuatro meses, Matías Sumarán Moreno fue favorecido con medidas sustitutivas otorgada en su favor por la vocal del Tribunal Departamental de Justicia, Arminda Méndez, que le dio arresto domiciliario, incluso con el derecho a trabajar.

Valentina expresó tras la reunión con el fiscal Maríaca que la vocal Méndez abrió el camino de la libertad a un hombre que por poco le quita la vida. Además, le informó que la fiscal Evelín Domínguez emitió una última resolución favorable a Matías Sumarán Moreno, por considerar que tiene problemas mentales.

La joven expresó al fiscal Maríaca que su verdugo no presentó certificaciones forenses de que padece realmente de trastornos mentales. “Ahora que está libre, asegura que es inocente, que no existen pruebas y que tiene problemas mentales. Las pruebas están ahí, los tres cuchillos. Es increíble que las dos mujeres, una vocal y la otra fiscal, son las que me dieron la espalda, las que al parecer menosprecian la vida y un juez hombre, fue el único que me dio la razón porque lo envió a la cárcel”, dijo Valentina Barrenechea.

El fiscal Róger Mariaca, tras la reunión, aseguró que brindará un informe del caso y que era necesario escuchar a una joven, sedienta de justicia y que se salvó de la muerte.

