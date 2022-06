Vecinos de Villa Tunari hacen pasar un mal rato al ministro Eduardo del Castillo

Escucha esta nota aquí

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo realizó una visita a Villa Tunari (Cochabamba), para hacer entrega de vehículos a un instituto técnico. En pleno acto, un grupo de vecinos irrumpió con carteles en manos donde se leían las siguientes frases: "Fuera narcoterroristas de Bolivia DEA", "Fuera los corruptos", "Fuera pititas golpistas de instituciones públicas", etc.

Según se conoció, el enojo de los pobladores fue porque el ministro "no coordinó la visita con las bases" de dicho municipio.

“Cuando se convoca al Ministro de Gobierno para informar a las bases del trabajo que realiza, no llega, y ahora que viene, no coordina”, dijo Mateo Chambi, representante del Sindicato San Francisco en Villa Tunari.



“El cargo te quedo muy grande”, decía otro cartel que mostraba un vecino del distrito 4 del municipio de Villa Tunari.

Chambi acotó que no se conocía de la llegada del ministro, ni de la entrega de vehículos al Instituto Técnico Humanístico Presidente Evo Morales Ayma.



“Nosotros, como sindicato San Francisco, estamos molestos. No hay coordinación con centrales, ni con dirigentes, la llegada del ministro es una sorpresa para nosotros. Estamos molestos porque en varias oportunidades fue convocado para informar y coordinar al trópico, a la federación, a las seis federaciones del trópico y no llega. Pero ahora ha llegado sin consulta, por eso es la molestia, por eso no hay ni gente”, expresó Chambi a la radio Kawsachun Coca.

Según un periodista de la radio Kawsachun Coca, Del Castillo tuvo que concluir rápidamente la entrega de vehículos y abandonar el lugar visiblemente molesto por la protesta, con el argumento que tenía previsto otras entregas en otros municipios del trópico.

En un video del acto, cuando Del Castillo ve a las personas con los carteles, señala: "Esos mensajes que nos están manifestando son totalmente falsos, las políticas desarrolladas al interior del Ministerio de Gobierno son emergentes de una persona que ha salido del trópico Cochabambino, que es nuestro Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Espíndola”.

El ministro no se refirió en su cuenta de Twitter a estos hechos, aunque sí publicó fotos de la entrega de los vehículos y otras compartiendo almuerzo con gente de la zona.

Continuando con nuestro trabajo en el Trópico de #Cochabamba hicimos la entrega de otros dos vehículos para el Instituto Tecnológico Agropecuario Canadá ubicado en el municipio de #Chimoré: https://t.co/mpClqfO6hH#EstamosSaliendoAdelante pic.twitter.com/oALFo5Wbs5 — Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) June 19, 2022





Junto al alcalde de #Chimoré, Melquiades Claure, al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani Espíndola y a autoridades legislativas, sociales y policiales de nuestro pais, almorzamos un tradicional Tambaquí en el Trópico cochabambino. pic.twitter.com/A3tWDmZT9q — Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) June 19, 2022

Este es el video difundido por Kawsachun Coca:

