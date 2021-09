Vecinos descubren a un joven robando y su papá le corta su cabello como castigo

Escucha esta nota aquí

Sucedió en la zona Franz Tamayo y Bautista Saavedra del Distrito 14 de la ciudad de El Alto. Vecinos descubrieron a un joven robando, lo detuvieron, llegó su padre y procedió a cortarle el cabello con una tijera como castigo.

Un video muestra la indignación del progenitor al ver al muchacho echado en el piso, tras ser detenido por varias personas, que aseguran que estaba robando a un menor y a un adulto mayor.

En medio de la molestia, el padre cuenta que el joven recién había salido del cuartel, que era el menor de cuatro hermanos, y que recibía todo lo que necesitaba. En medio de su impotencia, pide que le pasen unas tijeras y procede a raparlo en señal de “deshonra”.

Las personas le exigen garantías, porque el joven fue sorprendido amedrentando y hurtando celulares junto a un cómplice, que se dio a la fuga. El hecho se registró a las 20:00 y fue captado por cámaras de seguridad.

El hecho:





“A mí vos no me vas a salir con esas cosas, anda quejate. Yo soy tu papá. Bajá tu mano. Te he dado buena educación, toda la comodidad, así me pagas”, se le escucha decir al papá, completamente indignado.

Su mamá y una de sus hermanas también llegaron al sector. “Nosotros trabajando y vos aquí, por qué no ayudas a tu papá, lo que está sufriendo”, indica la señora y ante la presión el muchacho reconoce el delito.