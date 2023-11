Ven 3 salidas para aprobar el PGE reformulado: reposición modificada, un nuevo proyecto de ley y una reconsideración

El exsenador Omar Aguilar realizó varias observaciones a la forma de tratamiento del proyecto de ley en cuestión y citando los parágrafos del artículo 163 de la Constitución Política, dijo que tanto los legisladores y el propio presidente de la Asamblea Legislativa cometieron una “aberración” al tratar en sesión legislativa un proyecto de ley de una pasada gestión, en la gestión 2022-2023 , por lo que lo aprobado la madrugada de este martes “no tiene ningún efecto” porque no se cumplió el procedimiento legislativo que manda la Constitución.

“Todas las leyes tienen que ser aprobadas dentro de una gestión legislativa. Este proyecto de ley (464) ha sido presentado por el Ejecutivo en la gestión 2022-2023. La Asamblea podía haber aprobado o rechazado este proyecto en su última sesión de cierre de gestión (30 de octubre), pero no lo hicieron, por lo tanto, lo que ayer ha realizado la Asamblea es una aberración legislativa, es una falla en el asesoramiento, lo que le han hecho al vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea David Choquehuanca, y todos los asambleístas se han aplazado porque no corresponde en esta nueva gestión legislativa, tratar un proyecto de ley que no ha sido aprobado en la gestión legislativa 2022-2023”, dijo Aguilar a EL DEBER.