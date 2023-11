Ven a Arce desafiante con Evo, con un informe “vacío y mentiroso”, con mucho “odio”, y sin citar la crisis del medioambiente

“Arce ha omitido hablar sobre la crisis de los hidrocarburos, no ha hablado de las quemas de nuestros bosques, no habló de la sequía, de la crisis del agua que sufren más de 150 municipios del país, no ha hablado de la minería ilegal, del narcotráfico, no ha hablado del gran fracaso del litio que ha significado invertir mil millones de dólares, no ha hablado del incremento de los precios en los productos de primera necesidad, no ha hablado del fracaso de la política exterior cuando recién rompe relaciones con Israel, su alineamiento con Rusia en la guerra con Ucrania”, observó Urquidi.