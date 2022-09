Ven acusación de Evo contra Arce como un acto preelectoral y 'guerra interna' por los ministerios; el MAS dice que solo habían rumores sobre ABC

Este medio consultó a Angulo y al diputado Juan José Jáuregui su opinión sobre la revelación de Evo Morales contra el mandatario y no emitieron comentarios. Afirmaron que no conocían las declaraciones del líder del MAS.

"(El año pasado) se hablaba de algunos hechos irregulares en la ABC hasta donde yo conozco, pero en virtud de que alguien no tenía las pruebas contundentes. Sobre este hecho me llegó a mí y no me dio el hermano Evo. De manera responsable viajé a Sucre para verificar estas denuncias", aseveró.