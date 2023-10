Ven “criminal” la acción contra Marcel Rivas

“Es criminal generar una acción así en contra de una persona que es vulnerable y que no debería estar un día más en la cárcel. Es indignante, Régimen Penitenciario no lo deja salir (de la cárcel) con una serie de manipulaciones y mañas. No se pueden cometer estos excesos”, dijo la senadora de Creemos Centa Rek. Alertó la gravedad del caso por la delicada salud de Rivas que no tiene un riñón.