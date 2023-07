Ven intereses de magistrados por demora del TCP sobre Judiciales

La Asamblea Legislativa está en receso y a la espera de que el Tribunal Constitucional (TCP) falle sobre la continuidad del proceso de selección de candidatos para las elecciones judiciales. Desde la facción ‘evista’ del MAS creen que no habrá elecciones y ven intereses de los propios magistrados en frenar el proceso electoral.

“Estamos viendo otras alternativas para poder garantizar las elecciones si no hay la voluntad del Tribunal Constitucional. Ellos, en realidad, son jueces y son parte en esto. Muchos de ellos, y sabemos muy bien, que han sacado su documentación para poder presentarse. Nosotros no estamos privando el derecho a presentarse, será la población quien los elija, pero a nosotros nos preocupa que no haya elecciones judiciales”, indicó Arce.