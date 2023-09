Ven que la ley de preselección de candidatos no le conviene a Luis Arce

El constitucionalista Israel Quino remarcó que hay una contradicción. “No se exige el requisito de no militancia a los postulantes del TCP, sí a los de otros órganos. Es contradictorio que renuncie horas antes o el mismo día pueda postularse. Pero, no hay una prohibición expresa, por eso es una corrección que podría cambiarse en la ley y hay que hacerlo”, apuntó.

Arequipa observó el artículo 36 porque los candidatos preseleccionados ya no entran en votación uno por uno, “sino por plancha. Esto hace sospechar que hay algunos acuerdos por debajo de la mesa y se elimina el examen oral. “Ya no hay entrevista, sino entrega de papeles con una nota mínima de 65”.

“Los postulantes del MAS, ‘evistas’ o ‘arcistas’, CC y Creemos van a tener que negociar obligatoriamente los cupos que tengan en la postulación de la plancha a ser aprobada. Esto va a generar un equilibrio de fuerzas en alguna medida y los fallos ya no saldrán a la carta”. De hecho, asegura que eso no le conviene “para nada al Gobierno de Arce y por eso es que no lo quiere aprobar y no lo hará”.