Ven que repartija de comisiones y comités unió a ‘evistas’ y ‘arcistas’

Ante eso, los ‘arcistas’ responden que no hubo “pacto ni contubernio” con nadie. El ‘evismo’ señala que sí hubo, aunque el Gobierno nunca los aceptará.

Mercado señaló que a través del diálogo y la negociación lograron aprobar por más de dos tercios este presupuesto reformulado. “Las gobernaciones, municipios y universidades pueden estar tranquilas porque podrán usar esos recursos en los próximos días. Lamento que 38 diputados y senadores no terminaron de entender que por encima de los intereses partidarios y caprichos está el pueblo”, insistió.

Sin embargo, considera que en base a la carta del ministro Marcelo Montenegro -que retiró las disposiciones transitorias 6 y 7, relacionadas con que cualquier funcionario financiero podía denunciar lo que consideraba un ‘movimiento sospechoso’ relacionado con legitimación de ganancias ilícitas, sin posibilidad a represalia jurídica si no podía comprobarlo- el vicepresidente David Choquehuanca convocó a una reunión de bancadas. “Allí se viabilizaron los dos tercios para la reconsideración. Otra cosa era la aprobación, que insistamos en un error garrafal, el objetivo era que se excluyan las siete disposiciones, no sólo dos”.

Nayar fue una de los 38 opositores que votaron en contra de la ley. “obviamente algunos colegas opositores decidieron aprobar ante la presión de sus regiones , pero esto no aleja la manipulación y el chantaje a la que el MAS pretende conducirnos”, aseguró.

El ‘evismo’ también negó que se hubieran negociado comisiones, por el contrario, reivindicaron que le hicieron doblar el brazo al Gobierno y que tras la negociación , no tuvo otra opción que eliminar cinco de las siete disposiciones adicionales de la norma.

El asambleísta, empero, admitió que su fracción apoyó el proyecto “porque consideramos que los adicionales más peligrosos se quitaron. Fue un pacto que llegamos con ellos , aunque seguramente no les conviene hablar de eso. Les doblamos el brazo y recalco, se logró más de dos tercios”.

Loza, sobre los opositores que aprobaron la norma dijo que es una decisión personal. “ Es un trabajo y una conciencia que cada asambleísta decide de manera particular al interior de la Asamblea”, manifestó.

El presidente Luis Arce aprovechó su discurso en la promulgación de la ley para acusar a los legisladores que pusieron trabas a la aprobación de la ley. “Se han dado cuenta (los alcaldes) quiénes están boicoteando (…). Quieren demostrar que no hay obras y no hay gestión, dicen que son dueños del modelo y no saben cómo funciona el modelo económico”, aseveró, a tiempo de mencionar que existen proyectos paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).