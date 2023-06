Ven ‘retrocesos’ en la propuesta constitucional de Goni

El presidente Luis Arce publicó seis tuits y recordó que Sánchez de Lozada tiene una deuda pendiente con la justicia y reivindicó la vigencia del modelo económico que impulsa el MAS . “Veinte años de silencio indolente no lo hacen inocente. Reaparece Goni, prófugo de la justicia boliviana, teniendo pendiente una deuda con nuestro Estado por la masacre de aquel Octubre Negro de 2003 que aún vive en la memoria de millones de bolivianas y bolivianos”, señala el primer mensaje presidencial .

Por su lado, Samuel Doria Medina, empresario y fundador de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) sostuvo que el plan de Goni no debería merecer mucho más debate. “Considero que esa propuesta es el último acto político de Sánchez de Lozada para que la historia lo mencione en la última página de su biografía. Su contenido no merece comentario, una propuesta de una persona que está 20 años ausente, no considera la realidad y parte de la premisa equivocada de que una ley cambiará la sociedad”, dijo.