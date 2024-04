Vence el plazo del TSE, evistas y arcistas alistan enmiendas para llamar a su congreso

Aunque ambos bandos aseguraron que enviarán las convocatorias con las correcciones, no lograron concertar en una sola convocatoria política porque Evo Morales, jefe del MAS y líder del bloque radical, no asistió a la reunión que le invitaron los dirigentes del Pacto de Unidad afines al presidente Luis Arce.

“Nosotros le hemos invitado en varias oportunidades con cartas notariadas. No es posible que no se preocupe en buscar la unidad de la militancia en todo el país. Aquí está su silla vacía”, dijo el dirigente de los interculturales, Esteban Alavi.

Pero al margen de lo que decida el TSE, el congreso de mayo se realizará esté o no esté presente el ente electoral con sus observadores y que la convocatoria será masiva.

“De todas maneras, nosotros vamos a participar en este congreso, vaya el Tribunal Supremo Electoral o no vaya nosotros vamos a llevar el congreso en la ciudad de El Alto”, dijo a EL DEBER Radio, el presidente del MAS en Santa Cruz, Marco Fernández.

Desde el otro bando la postura no cambia. Evo Morales no asistió y no asistirá ninguna convocatoria a reunión ni a congreso del Pacto de Unidad arcistas porque esos dirigentes “no son masistas, son dirigentes prebendales e ilegítimos”.