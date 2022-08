Vence plazo del INE y Arce dice que el censo es un pretexto para desgastarlo

Arce, que aludió a la protesta que se realizó en Santa Cruz, también anunció que, desde su administración, dará una lección a la “derecha”, para demostrar “que, con el pueblo, con la democracia, no se juega” . “El pueblo sabe quién trabaja para el pueblo y quién quiere utilizarlo para sus intereses”, remarcó durante el discurso, ciertamente, en un escenario altamente político. El mandatario no mencionó el año del próximo censo de población y vivienda.

“A la derecha solo le interesa llenar sus bolsillos y vaciar los bolsillos del pueblo, solo tiene cantos de sirena, no tiene un programa, porque no le interesa eso, no le interesó la salud, educación ni el bolsillo de los bolivianos, lo único que les interesa es desgastar a un Gobierno que ha salido del pueblo y para el pueblo”, advirtió Arce, quien estuvo junto al jefe de su partido, Evo Morales, y el vicepresidente, David Choquehuanca.