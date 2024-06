Viaje de Luis Arce a Rusia en plena crisis del transporte desata críticas de la oposición

Este martes, 4 de junio, el presidente Luis Arce emprendió un viaje a Rusia para participar en un foro económico en San Petersburgo y sostener una reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin. La decisión de dejar el país en medio de bloqueos y crisis ha generado fuertes críticas de diversos sectores políticos.



Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, expresó su indignación en redes sociales:



"El presidente sigue despilfarrando. Ahora se va de viaje a Rusia para apoyar al gobierno ruso que está en guerra. ¿Cuánto cuesta el viaje del presidente y su comitiva? ¿De dónde saca dólares el gobierno para pagar viajes al extranjero? ¿Qué gana Bolivia metiéndose a apoyar una guerra de un gobierno autoritario como el ruso a más de 11.000 km de Bolivia? ¿Por qué el presidente no se queda en Bolivia para escuchar a los transportistas y a los sectores movilizados?", cuestionó.



Camacho también afirmó que "el gobierno no comprende las necesidades de la gente, no acepta la crisis ni tiene un plan para solucionarla", y concluyó diciendo que "definitivamente, Bolivia necesita un cambio".