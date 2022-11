Vice de Autonomías en Beni: “Esta mesa técnica tendría que ser la definitiva porque no hay más tiempo”

“Esta mesa técnica tendría que ser la definitiva porque no hay más tiempo”, sentenció Ruiz, que además indicó que, si bien la fecha de realización de la consulta es importante, “es más importante que el censo se construya en consenso”, y sugirió: “no nos empantanemos”.

“Qué es lo que ha dicho el Gobierno : si se demuestra técnicamente, si hay viabilidad, no hay ningún problema” , expresó el viceministro con respecto a la propuesta de efectuar el censo en 2023. Eso sí, también indicó que, si no es técnicamente viable, se debe aceptar que se realice en 2024.

“La han planteado solamente, en resumen; no la conocemos en realidad el detalle de la propuesta, que es muy importante conocerla. Y es por eso que se ha establecido (esta reunión)”, indicó Ruiz, con respecto a la propuesta del Comité Interinstitucional.

“Qué es lo que habíamos planteado: de las calles a la mesa; que se defina en la mesa técnica; el esfuerzo que no se vaya a las calles ni a la confrontación, que no la compartimos; venga de donde venga la violencia no es buena. Que se vayan a las mesas técnicas y en ellas, con argumentos, se defina (la fecha)”, expresó conciliador.