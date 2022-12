Viceministerio de Seguridad aprueba 16.000 solicitudes de uso de vidrios polarizados y rechaza 8.500

Quienes no realicen el procedimiento y mantengan sus vidrios polarizados, serán sancionados con una multa de 100 bolivianos a partir de este 1 de enero de 2023, anunció el viceministro de Seguridad Ciudadana , Roberto Ríos.

“En total 8.500 trámites han sido rechazados porque no cumplieron con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 4740 y en la reglamentación, lo que no significa que no puedan subsanar las observaciones y volver a hacer la solicitud”, explicó la autoridad en declaraciones a Bolivia TV.