Viceministra acusa a medios de desinformar y convoca a directores a reunión en su oficina

Escucha esta nota aquí

El Gobierno nacional convocó este viernes a una reunión con los directores de medios de comunicación de todo el país para analizar la “desinformación” que está generando conflictividad en algunas regiones, que cumplen un quinto día de paro multisectorial contra la aprobación de leyes sin consenso ni socialización.

Gabriela Alcón, viceministra de Comunicación, fue la encargada de lanzar la convocatoria, lamentando que muchas falsedades trasciendan las redes sociales y sean amplificadas por algunas difusoras. Culpó a los medios por la desinformación referida a las normas y exigió autorregulación, ética y responsabilidad.

“No podemos permitir que esa desinformación sobre las leyes, normativas, incluso leyes que no existen como la ‘ley del inquilinato’, leyes que no están en tratamiento como la ley de derechos reales, un proyecto que ha sido presentado por la oposición y que por su inconsistencia, falta de argumentos, no está en tratamiento en este momento; o una desinformación incluso por panfleteros, por boletas que se están entregando, papeles en las calles, fotocopias, están generando ese temor en nuestra población boliviana”, señaló Alcón en conferencia de prensa.

Considera que los contenidos dudosos están generando “temor” en la ciudadanía, que se suma a las protestas que protagonizan gremiales, transportistas e instancias cívicas en varias regiones del país.

“Existe una responsabilidad tanto con el Gobierno como con la sociedad, por eso los convocamos para que analicemos la desinformación, cómo se está informando a nuestra población que tiene el derecho a estar bien informada, y se despejen dudas sobre las leyes y la desinformación”, detalló.

El encuentro con los directores de medios se realizará el lunes a las 15:00 en la Casa Grande del Pueblo (La Paz) y anticipó otros espacios en los que se podrá conversar con los propietarios de periódicos, canales, portales y radios, además de los trabajadores de la prensa.