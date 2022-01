Viceministra Castro alienta a la inmunización y pide informarse para combatir a los antivacunas

Escucha esta nota aquí

Por Tanya Imaña Serrano

“Las vacunas (anticovid) no tienen grafeno, no tienen chips; no han vuelto a absolutamente ninguna persona en hombre lobo. Y ese mismo grupo (antivacunas) nos decía que (las vacunas) ‘tienen líquido de extraterrestre para que nos dominen’. Yo hasta el momento no he visto a ningún extraterrestre de las casi 9 millones de vacunas que hemos administrado. Ninguna ha venido con efecto adverso, con alguna denuncia de ese extremo”, manifestó este domingo la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María René Castro, acerca de algunas razones expuestas por personas antivacunas para no inmunizarse contra el coronavirus.



Asimismo, Castro instó a la población a ser responsables y realizarse la prueba PCR para garantizar que no portan el virus del Covid-19.

La autoridad de salud fue entrevistada este domingo 2 de enero, en el programa Las 7 en el 7, del canal estatal de televisión. Allí, además de apelar a la población a informarse para contrarrestar los argumentos de los diversos grupos antivacunas, que considera infundados, exhortó a los gobiernos departamentales y municipales del país a garantizar la vacunación a los bolivianos, no solo haciendo accesibles las dosis, distribuidas en diversos puntos, sino también a través del personal que inmuniza, el que debe ser suficiente para atender la demanda de vacunas que existe.

La viceministra recordó que el sentido de la oportunidad es muy importante, porque muchas personas pueden no volver si encuentran dificultades para acceder a la vacuna.

Avances en la inmunización

Castro se mostró optimista con los porcentajes de vacunación alcanzados en el país con los grupos de niños, adolescentes y jóvenes.

En el caso de los primeros, el 13.7% ya ha recibido su primera dosis; 37.7% de los adolescentes de 13 a 17 ya tienen su primera dosis, mientras que el 23.2%, el esquema completo. Los jóvenes de 18 a 20 años, por su parte, han alcanzado el 64% de vacunados con la primera dosis y el 52.6%, con la segunda, de acuerdo con la viceministra.

Dosis de refuerzo

Ante la consulta sobre qué vacuna debería aplicarse como tercera dosis, la autoridad indicó que no necesariamente debe ser igual a las primeras; remarcó que la combinación de vacunas de distinto laboratorio favorece a la protección contra el coronavirus.

“Lo más importante es combinar las vacunas; es mejor porque obtenemos beneficios de dos plataformas”, afirmó, a tiempo de calificar como una ventaja el que Bolivia hubiera accedido a distintas vacunas, ya que ello propicia la diversidad inmunológica y que el sistema inmunológico pueda defenderse mejor contra las variables del coronavirus.

Castro alentó a la población a recibir la dosis de refuerzo que esté disponible en el país, que, actualmente es AstraZeneca; anunció que próximamente estará disponible Moderna, lote que llegó al país el pasado 1 de enero

Carné de Vacunación

La viceministra recordó que este documento será requerido para ingresar en lugares tanto públicos, como privados, donde se produzca aglomeración y que quienes no estén vacunados deberán presentar una prueba PCR, realizada en lugares autorizados, y efectuada como máximo en las anteriores 48 horas. Recordó además que todos los funcionarios públicos, de los distintos niveles (nacionales, departamentales y municipales) tienen la obligación de presentar una prueba PCR cada semana, si no quieren vacunarse.

De acuerdo con Castro, si bien el Carné de Vacunación no será exigido para la inscripción de los niños al colegio, dado que existen varias modalidades de clases, “muy probablemente” sea necesario para volver a la presencialidad.

La necesidad de presentar este documento ha ocasionado que la demanda de vacunación en el país se hubiera incrementado a 70 mil dosis diarias, señaló la viceministra, quien también lamentó que se hubieran relajado las medidas de bioseguridad, sobre todo en Santa Cruz, Pando y Tarija, departamentos que han presentado un aumento de casos en las últimas semanas.

Covid en Bolivia

Castro considera que el país se encuentra en la segunda etapa del coronavirus, marcada por la presencia de variables, como la delta. Ve en la aparición de la variable ómicron (que indica la tercera etapa) como una oportunidad de que la pandemia termine. Esto debido a que, aunque es más contagiosa, es menos grave. Sin embargo, para ello es necesario que más personas se inmunicen y que más países accedan a las vacunas.

“Hay que homogeneizar la inmunidad para disminuir la probabilidad de nuevas variantes”, cerró.

Lea también ECONOMÍA Gobierno pone en vigencia el reglamento para la elaboración y presentación de estados financieros de entidades públicas La resolución detalla que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto

​