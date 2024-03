Viceministra de Comunicación descalifica las declaraciones del gobernador Camacho sobre el informe de la CIDH

"Lo que hace (la CIDH en el informe) son recomendaciones que se hacen en todos los países de la región, aclarar que es falsa ( la versión de Camacho ) porque no habla de presos políticos; porque también estamos pendientes de estos informes", aseguró Alcón en conferencia de prensa la tarde de este viernes.

Más temprano, el gobernador de Santa Cruz, a través de sus redes sociales, posteó: “La CIDH reconoce que, en Bolivia, hay persecución judicial por motivaciones políticas. El informe de la CIDH es lapidario contra la justicia manejada por el gobierno de Luis Arce. Reconoce la existencia de perseguidos y presos políticos en Bolivia y recomienda un mecanismo internacional independiente para que pueda garantizar que el gobierno del MAS no continúe manipulando los fallos judiciales, persiguiendo y deteniendo opositores por motivos políticos”.

Sin embargo, para Alcón, "(en el informe) No existen los términos que usa y desinforma (Luis Fernando Camacho). Lo que sí hace es una evaluación general de la justicia",



Remarca: "no existe un informe, no hay un párrafo (que se refiera a) presos o perseguidos políticos. Otra cosa es que tiene procesos pendientes. Hay un proceso de investigación que tiene que seguir su curso; por tanto, nosotros como gobierno nacional vamos a respetar el debido proceso".