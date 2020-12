Viceministra de Deportes, Cielo Veizaga: "Queremos que nos den la oportunidad de trabajar"

Escucha esta nota aquí

La recientemente nombrada viceministra de Deportes, Cielo Veizaga, fue entrevistada este lunes en Bolivia Tv donde se refirió a la polémica que ha generado su designación como autoridad nacional, pese a tener 19 años, pues la Constitución Política del Estado indica que para el cargo de ministro o ministra (no especifica si también para viceministro o viceministra) uno de los requisitos es una edad mínima de 25 años.

"Queremos que nos den la oportunidad de trabajar (...), vamos a hacerlo de la mejor manera, pero hay que darle la oportunidad a la juventud", expresó la joven viceministra y añadió que el Gobierno debe promover la práctica habitual del deporte con fines de salud. Además, observa que el deporte también es una herramienta para combatir la exclusión social e impulsar el desarrollo de la juventud.

"Queremos impulsar políticas públicas, en especial para la despatriarcalización del deporte y muchas otras acciones que les otorguen mejores condiciones de vida, más dignas, igualitarias, equitativas a nuestros deportistas, y siempre estar al servicio de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad", dijo durante la entrevista.



Veizaga fue posesionada como viceministra de Deportes y algunas voces calificaron su designación como un hecho histórico, pues apenas tiene 19 años. No obstante, miembros de la oposición, profesionales y redes sociales cuestionaron que no se respete la Carta Magna y se elija para el cargo a una persona que no tiene méritos ni experiencia en la administración pública.

No obstante, funcionaios del Ejecutivo destacaron esta designación, pues se plantea como un desafío para la juventud y para la mujer.



En la entrevista, Veizaga explicó que trabajará en estrecha coordinación con los ministerios de Salud y de Educación, instituciones estatales y gremios de deportistas, entre otros, para "levantar de nuevo al deporte", en medio del escenario de la pandemia de coronavirus que afectó las actividades deportivas.



"Eso está trazado en nuestra mente, eso está previsto para hacer y hacerlo de la mejor manera para los deportistas, en beneficio de todos ellos", remarcó.







Lea también Fútbol femenino ¿Quién es Cielo Veizaga, la nueva viceministra de Deportes? Tiene 19 años y practica fútbol desde los 10. El mejor año de su carrera fue en 2019, cuando lució el cintillo de la selección boliviana sub-19

​