Viceministro de Defensa Civil en medio de críticas: "No estoy diciendo que el fuego está completamente controlado"

San Buenaventura es uno de los municipios del departamento de La Paz más afectados por los incendios y en las últimas horas el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, reconoció que no está completamente controlado el fuego en esa zona, después de que surgieran cuestionamientos y versiones de que el Gobierno está tratando de minimizar la magnitud del desastre.



Calvimontes señaló que "el tema de los incendios es muy complejo en su manejo" porque en un momento la situación puede estar controlada y luego otra vez descontrolada.



Pero, "no estoy diciendo que el fuego está completamente controlado, estoy diciendo que hemos controlado los incendios en los lugares más críticos donde hay posibilidades de que el fuego pueda tomar algunas comunidades indígenas (...)", dijo en una entrevista con Red Uno.



El sábado ocurrió uno de los momentos más críticos en ese municipio paceño después de que el fuego lograra ingresar a la comunidad Buena Vista.



"Oficialmente en esta comunidad se tiene de tres viviendas afectadas por el incendio (además de un vehículo), la cuarta y quinta vivienda que manifiestan algunos comunarios han sido producto de otras circunstancias. (Ahora) en esta comunidad ya está completamente controlado el fuego, ya no hay posibilidad de que se reactive, tenemos gente trabajando en muchas otras comunidades (...) que no están afectadas directamente, pero tenemos que hacer trabajos de protección para evitar que algo pueda suceder", indicó.



Sin embargo, el alcalde de San Buenaventura, Luis Alberto Alipaz, afirmó la noche del domingo "que ni siquiera en Buena Vista" el fuego fue totalmente controlado porque el domingo se volvió a quemar una vivienda.



"Los incendios se han proliferado, (...) unos 10 incendios más o menos deben ser sofocados", aseguró la autoridad municipal. Además, anoche circularon fotografías de un incendio de gran magnitud cerca al centro urbano del mencionado municipio, pero luego el Ministerio de Defensa aseguró que corresponden a imágenes "antiguas".