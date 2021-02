Viceministro de Educación pide una lista de los funcionarios que no hacen campaña por el MAS

Escucha esta nota aquí

Por: Mauricio Quiroz Terán



En un acto público realizado en la ciudad fronteriza de Puerto Quijarro, el viceministro de Educación, Bartolomé Puma, pidió una lista de los servidores públicos que no hacen campaña en favor de los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Profesores y autoridades educativas se sintieron amenazados por esas declaraciones públicas.



“Todos los servidores públicos que trabajan en instituciones públicas como Migración, Aduana, Senasag, Banco Unión, Dirección Distrital de Educación, si no están viniendo a hacer campaña acá, me van a avisar a mí, me van a dar la lista”, manifestó Puma en un acto realizado en dicho municipio cruceño.

Las palabras de la autoridad educativa fueron divulgadas a través de La Estrella del Pantanal, un medio de comunicación local.



Según Rubén Montenegro, director distrital de Educación de Quijarro, Puma estuvo el fin de semana en esa población cruceña fronteriza con el Brasil para dirigir talleres sobre las modalidades de educación, pero también para hacer política.



“Me duele mucho que la cuestión política se tenga que integrar a la educación. Repudiamos esas declaraciones; somos profesionales institucionalizados por méritos y no por la política”, señaló Montenegro a EL DEBER, quien se declaró “amenazado” por las palabras de Puma.



Según se puede escuchar en el video que se viralizó desde el Pantanal, Puma señaló que los “servidores públicos están ejerciendo sus cargos gracias a este proceso de cambio”.





“No puedo hacer campaña en horario de clases, entre las ocho y las cuatro (...). Desde las cuatro yo haré caminatas”, apostilló la autoridad poco antes de recordar que participó en varias actividades proselitistas en favor de las candidaturas del MAS en Santa Cruz, Adriana Salvatierra.



Montenegro precisó que el viceministro Puma estuvo en los talleres educativos, precisamente, en horas de la mañana del pasado sábado, pero lamentó que fue en la tarde cuando hizo esas declaraciones durante la inauguración de la casa de campaña del MAS, en Puerto Quijarro.



La autoridad distrital afirmó que, “como corresponde”, tuvo que acompañar a Puma en todas sus actividades, incluida el acto político de respaldo a los candidatos del MAS con miras a las elecciones regionales del 7 de marzo.



Desde Santa Cruz de la Sierra, la profesora Wilma Huaita señaló que tras las declaraciones del viceministro se generó una corriente de respaldo solidario en favor de Montenegro y de autoridades educativas institucionalizadas.