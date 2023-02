Viceministro defiende actualización curricular fruto de la participación

Del mismo modo, aclaró que no es una nueva malla curricular , sino la actualización de los contenidos programáticos, y que más de 152 mil maestros han sido capacitados para iniciar esta gestión 2023.

"Hemos sostenido reuniones con las juntas escolares, no solamente con la junta nacional de padres de familia, sino con las juntas de bastantes regiones. Ajedrez y robótica ayudan a la imaginación, a la creatividad y desarrollo de la capacidad intelectual de nuestros estudiantes, y por eso queremos mejorar el pensamiento lógico y matemático de nuestros estudiantes" dijo.

Aseguró que no se aumentaron nuevas materias o carga horaria, y que siempre se ha llevado ajedrez en Educación Física, pero quizás no se le estaba dando énfasis. "En la gestión 2010, cuando se inauguraron los Juegos Plurinacionales, ya estaba el ajedrez, pero ahora queremos que sea sistemático, no solo para los Juegos Plurinacionales, igual con robótica", defendió.