Viceministro Mayta no convence y cívicos deciden ir al paro de 24 horas en Tarija

El viceministro de Exploración y Explotación, Raúl Mayta, no logró convencer a la dirigencia y asesores técnicos del Comité Pro Intereses de Tarija reafirmaron el paro de 24 horas para este miércoles en rechazo al estudio técnico del nuevo factor de distribución del campo Margarita - Huacaya.

Asimismo, el funcionario pidió a la dirigencia cívica acudir al Centro Nacional de Información Hidrocarburífera (CNIH) de YPFB para despejar sus dudas respecto al estudio técnico realizado por la consultora estadounidense DeGolyer and MacNaugthon.

El presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Adrián Ávila, ratificó el paro de 24 horas para este miércoles, luego de que las explicaciones del viceministro no convencieron a él ni al resto de su comitiva, que asistió al encuentro en la COD que lo gestionaron mediante una carta dirigida al ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.

"No hay la suficiente evidencia y hay mucha incertidumbre, no hay el sustento técnico para probar el trabajo de la consultora, ya que existen las observaciones técnicas. Por eso se mantiene el paro de 24 horas", dijo el dirigente tras concluir la reunión.

El asesor y economista, Gabriel Gaite, indicó que está muy claro YPFB no quiere dar marcha atrás con el referido estudio técnico de la consultora estadounidense que modifica el factor de distribución de la renta petrolera del campo Margarita - Huacaya, de donde Tarija no podrá recibir $us 11 millones por año.