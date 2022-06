Viceministro niega que se usara el vehículo chileno encontrado en un cuartel y dice que existen otros 12 que son saneados

Escucha esta nota aquí

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, negó este viernes que el vehículo encontrado al interior del Regimiento Mejillones, en Huachacalla (Oruro), fuera utilizado por algún uniformado y reveló que existen otros 12 que fueron decomisados y que son saneados, para ser derivados a la Aduana.

La autoridad, en conferencia de prensa, explicó que el motorizado, de origen chileno, permanencia en el recinto militar porque no contaba con documentos referidos al procedimiento en el que fue incautado, en 2020. Negó que estuviera oculto.

“Este vehículo se encuentra en un estado de inoperabilidad, no fue desplazado ni utilizado para otros fines, el motivo por el cual no se trasladó el vehículo a la Aduana es porque no contaba con ningún documento de incautación u otro que explique las circunstancias en las que fue decomisado, por ese motivo no fue llevado a una instalación de la Aduana”, dijo.

El propietario del motorizado, Orlando Figueroa, llegó en las últimas horas hasta el territorio boliviano para que le entreguen su casa rodante. Comentó que le fue robada de la puerta de su vivienda en diciembre de 2019, dos meses después de haberla comprado con dinero que juntó con la ayuda de su padre.

“El Viceministerio pondrá toda su estructura institucional y física para esclarecer este hecho. De acuerdo a los informes que recibimos, este vehículo fue decomisado en rutas ilegales en 2020, desde ese año está en el Regimiento Mejillones, ha estado junto a otros vehículos incautados a la vista, no ha estado oculto, en un depósito, desde 2020 ha estado a la vista de la población”, agregó el viceministro.

Explicó que el miércoles hubo un incidente, cuando periodistas y efectivos de Diprove intentaron ingresar al recinto militar. Sostuvo que no se permitió eso porque existen conductos regulares y legales que debían cumplirse; luego, el jueves, se procedió a la recuperación del motorizado.

“Ningún recinto militar se constituye en instalación aduanera, existen diferentes unidades donde se llevan estos vehículos indocumentados (…) Tenemos unos 12 vehículos que también están indocumentados, incautados en 2020, ya hay un plan de saneamiento, se está ejecutando, se están llevando a la Aduana, para que ellos realicen el seguimiento correspondiente”, complementó Vargas.