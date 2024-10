Viceministro Ríos: "Lo que corresponde es que hoy Evo se sienta y responda por los delitos que se le acusan"

Ríos puntualizó que "lo que corresponde es que hoy, Evo se siente y responda por los delitos que se lo acusa. No me voy a adelantar con las acciones que puedan seguir. Pero en este sentido, será la justicia la que defina en caso de que Evo Morales no se presente a declarar".



Indicó que, la Fiscalía puede emitir la orden de aprehensión para el exmandataria si no se presenta a declarar. "Ahora bien, no nos podemos adelantar, porque existe una hora y lugar para la declaración", resaltó.