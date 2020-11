Viceministro Silva reprocha hostigamiento a funcionarios públicos por supuestos grupos del MAS

Escucha esta nota aquí



El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, reprochó el hostigamiento que realizan algunos sectores afines al MAS en contra de funcionarios públicos de diferentes instituciones.



La autoridad dijo que no comparte esos hechos de presión que realizan, además que esas actitudes no forman parte de la línea política del MAS.



"Evidentemente se han dado estos hechos que los consideramos aislados porque no es una línea del MAS, sino provocado y realizado por algunos grupos de personas que no sabemos si son militantes del MAS o son gente oportunista que quiere aprovechar este momento para poder generar estas escenas que son reprochables y que no la compartimos", afirmó Silva.



Aclaró que los ministros, posesionados el lunes, recién están conformando sus equipos técnicos y, por lo tanto, todavía no se bajó a la designación de cargos en algunas reparticiones estatales, donde, según dijo, se lo hará tomando en cuenta el parámetro técnico fundamentalmente, para que el servidor público tenga la capacidad, la experiencia y el compromiso con su país



Desde la posesión del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, diversos grupos, al parecer afines al partido de Gobierno, iniciaron una serie de presiones en contra los actuales funcionarios públicos para que dejen el cargo.





Lea también PAÍS “Fuera pititas”, el grito de un grupo del MAS en el Ministerio de Salud (INCLUYE VIDEO) Algo similar sucedió ayer en el Viceministerio de Descolonización y en Obras Públicas. Las nuevas autoridades del Gobierno electo asumen paulatinamente sus despachos

Lea también PAÍS Video muestra cómo militantes del MAS exigen que funcionarios renuncien “por moral” (INCLUYE GRABACIÓN) La grabación muestra a personeros siendo amedrentados en el Viceministerio de Descolonización. Los supuestos dirigentes les instan a dejar sus cargos por haber respaldado el “golpe”