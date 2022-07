Viceministro Torrico ofrece disculpas a Eva Copa y dice que solo hacía una reflexión política

“Con todo el respeto a nuestra señora alcaldesa, a su autoridad, a ella misma como mujer ofrezco mis más sinceras disculpas. No lo hice con el afán de insultar a nadie ni dañar a nadie, era una reflexión política a los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) sobre un compromiso que se debe tener en la militancia”, dijo Torrico en una corta conferencia de prensa ofrecida en su despacho de la Casa Grande del Pueblo

El lunes en la noche Gustavo Torrico asistió a la inauguración de una escuela de formación política y en su discurso hizo alusión a la victoria electoral de Eva Copa y utilizó descalificativos. Al día siguiente, dijo que no se disculparía con nadie porque él no había ofendido a nadie y que sus palabras no estaban dirigidas a Eva Copa. Esa declaración desató una ola de críticas de todos los sectores y autoridades.