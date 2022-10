Vicente Cuéllar antes de ingresar a la reunión con el Gobierno: “Sería un despropósito no llegar a puntos de coincidencias”

El rector de la Universidad Autónomo Gabriel René Moreno (UAGRM) y presidente del Comité Interinstitucional, Vicente Cuéllar, afirmó que sería un “despropósito” no llegar a “puntos de coincidencias” en la reunión que sostendrá este sábado por la mañana con autoridades del Gobierno para negociar la fecha del censo. El académico cruceño dejó claro que la posición que llevará al encuentro es que el censo se realice en 2023 y que no se aceptará que la consulta se la desarrolle en el 2024, ya que es un año preelectoral.

“Sería de repente un despropósito no llegar a puntos de coincidencias dada ya las medidas de hecho que ha adoptado el pueblo cruceño. Yo creo que si hay la voluntad de diálogo y nos han convocado los dignatarios de Estado es porque han evaluado y creen que se puede acortar los tiempos. Ahora el problema es (la) fecha de realización del censo o por lo menos el año de realización del censo. Yo manifesté que no es un capricho, sino que hemos explicado que el año 2024 y 2025 son años electorales y preelectorales y no sería oportuno realizar el censo en esos años. Nosotros vamos con la mejor predisposición, pero que quede claro que no estamos yendo a rendir un examen ante el Gobierno, estamos yendo con argumentos técnicos”, afirmó Cuéllar en entrevista con el programa ¡Qué Semana! de El Deber Radio.