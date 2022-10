Vicente Cuéllar: “¿En qué le afecta el Gobierno hacer el censo en 2023 o a qué le tiene miedo?”

Un día después del cabildo que exigió Censo de Población y Vivienda para el 2023, Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) evaluó las determinaciones adoptadas en este evento, que calificó de exitoso, y lamentó que el Gobierno no tenga voluntad para atender la demanda de la población.

Cuéllar estuvo este sábado en el programa ¡Qué Semana!, de EL DEBER Radio. Él es también presidente del Comité Interinstitucional Pro Censo, una organización que aglutina a diferentes sectores que exigen que el estudio estadístico se realice en 2023 y no así en 2024 como plantea el Gobierno del presidente, Luis Arce Catacora, pese a que principios de su gestión había prometido hacer el censo este año.

Cuéllar sostuvo que se llegó al Cabildo por terquedad del Gobierno que, según él, no ha dado argumentos técnicos para postergar este estudio. “El Gobierno no ha explicado técnicamente un cronograma con porcentaje de avance, no conocemos la propuesta técnica”, sostuvo.