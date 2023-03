Vicente Cuéllar plantea “sacar a los políticos” de la selección de candidatos al Órgano Judicial

Cuéllar consideró que, por el ejercicio de tantos años en el poder, “la justicia actual es favorable a los intereses del MAS” . Consideró que los méritos académicos deben estar antes que criterios políticos y aseguró que su propuesta no vulnera los principios constitucionales.

La propuesta de la Uagrm señala que, en la actualidad “los ciudadanos no eligen y solo votan para aprobar una decisión política tomada por la Asamblea Legislativa”, por eso “es necesario que, antes de la preselección de postulantes, haya una evaluación académica de postulantes”.

El senador Rubén Gutiérrez (MAS) aseguró que la Constitución confiere a los legisladores nacionales una potestad que no puede ser delegada para realizar la preselección de candidatos.

“Muchos postulantes, y eso se ha demostrado, parten con ventaja porque si bien no son militantes políticos , son asesores en el Gobierno y son los que son elegidos con la idea de retribuir a sus padrinos”, afirmo Cuéllar.

“Los actuales magistrados y ex magistrados que ocuparon cargos de magistrados, desde la primera elección el año 2011, No serán admitidos como postulantes a los mismos cargos y a otros cargos de magistrados distinto al que ocuparon como magistrados. Se prohíbe la rotación de postulaciones, ocupar distintos cargos de magistrados”, remarcó. “De este modo ya no habrá pasanaku de magistrados”, apuntó.