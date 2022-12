Vicente Cuéllar reafirma su compromiso de lucha al recibir el Patujú de Bronce

“Estamos de pie, estamos firmes no nos van a amedrentar. No nos van a doblegar con el garrote y la daga punzante del populismo. Acá está un pueblo de pie”, afirmaba Vicente Cuéllar Téllez, en el altar papal, durante el cabildo del 13 de noviembre de 2022. Ayer 21 de diciembre, el hombre, que fue protagonista indiscutible del paro cívico cruceño de 36 días, volvía a hablar con la misma firmeza y recalcaba: “La lucha por el censo es una de las tantas luchas que tenemos que enfrentar como cruceños”. El escenario era distinto, pero la convicción era la misma. En el salón Pedro y Rosa de EL DEBER, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) reafirmaba su compromiso de lucha por Santa Cruz y por Bolivia luego de recibir el Patujú de Bronce al Personaje del Año, en razón de su labor como presidente del Comité Interinstitucional por un Censo Oportuno en Bolivia.





El premiado Vicente Cuéllar en el salón Pedro y Rosa | Foto: Fuad Landívar





Honrado



Luego de recibir la estatuilla, elaborada por el escultor Juan Bustillos, el Personaje del Año comenzó su discurso aclarando que es un chaqueño que nació en Cuevo, que salió bachiller en Camiri y que trabajó varios años en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos antes de radicar en Santa Cruz de la Sierra.



“Ustedes me conocen, soy una persona que nunca buscó halagos o reconocimientos. Todo lo que hice lo hice por convicción, por compromiso con una institución, con nuestro pueblo. Así, poco a poco, hemos venido recuperando el protagonismo institucional, perdido durante muchos años. La universidad ha estado adormecida, ha estado en silencio, yo diría, que se guardó un silencio cómplice y nunca nos pronunciamos sobre muchsa arbitrariedades y atropellos que se cometieron en la región y en el país”, sentenció Cuéllar.



El rector recordó que asumió la responsabilidad de representar a la Uagrm en momentos en que la universidad más grande del país, en número de estudiantes, estaba siendo discriminada al recibir menos recursos per cápita. Eso motivó a la creación de una comisión que trabajó el tema del censo, que se sumó al comité interinstitucional creado para tal fin.



“Hemos logrado generar una conciencia colectiva en el pueblo cruceño y boliviano. No podemos estar callados cuando se están cometiendo injusticias, cuando hay atropellos a las instituciones, cuando hay amedrentamiento al ciudadano, por eso, la universidad ha jugado un rol fundamental en estas luchas”, afirmó Cuéllar.



La autoridad universitaria dijo estar en contra de las posturas radicales, subrayó que se debe hacer política demostrando la capacidad de trascender más allá de la protesta y pasar a la propuesta.



Finalmente, manifestó sentirse tranquilo, porque siente el apoyo de la gente y de la ciudadanía que ha demostrado su convicción a la hora de defender sus derechos.



“Mi familia, mi equipo de trabajo, la universidad y yo nos sentimos orgullosos de recibir este reconocimiento de una institución con tanto prestigio, cuyo nombre está grabado en la mente y en el corazón de todo un pueblo: el diario EL DEBER”, concluyó el Personaje del Año.