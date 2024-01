Vicente Cuéllar: "Vivo en un país donde los administradores de justicia son funcionales al Gobierno de turno"

En entrevista con EL DEBER Radio, Vicente Cuéllar, cabeza de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), y hoy representante de Cambio 25, abordó varios temas.

Opinó sobre las afirmaciones del ministro Iván Lima sobre el cuoteo de la justicia, evaluó a la Bolivia de hoy, los conflictos entre el gobernador y vicegobernador de Santa Cruz, su posible candidatura y el debilitamiento del Movimiento al Socialismo (MAS), la corrupción en la universidad pública y la reducción de ingresos de IDH, además de otros temas.

- ¿Qué opina de lo que dijo el ministro Iván Lima?

Yo vivo en una Bolivia donde el poder judicial está cooptado por el poder ejecutivo, donde los jueces, los administradores de justicia son funcionales al Gobierno de turno, en una Bolivia donde no hay independencia de poderes y, como dijo el ministro, donde hay que llegar a componendas, a cuoteos, a acuerdos para cumplir la CPE, eso es una barbaridad, y que lo diga el ministro, creo que eso raya en lo extremo.

No puede el ministro decir que hay que ponerse de acuerdo entre las fuerzas políticas para cumplir la CPE, ahí ya hay un incumplimiento tácito de deberes de parte del Ejecutivo, del Legislativo, y obviamente un delito de parte de quienes se han autoprorrogado con una declaratoria constitucional.

Entonces, la Bolivia que yo conozco es totalmente distinta a la Bolivia que ha narrado el señor ministro de Justicia. Yo creo que nosotros vivimos en una Bolivia donde los administradores de justicia no respetan los derechos fundamentales de las personas y no tutelan las garantías constitucionales.

- ¿Cuál es la Bolivia en la que usted quisiera vivir?

Yo quisiera vivir en una Bolivia democrática, con independencia de poderes, donde se pueda vivir en paz, trabajar en paz, todos seamos tratados de la misma manera y no sean sectores corporativos quienes administren el Estado.

Creo que todos los bolivianos estamos siempre criticando esta pseudo democracia, yo quiero vivir en democracia, vivir en libertad. Esa es la Bolivia a la que yo aspiro y la que Bolivia necesita en este momento para trabajar y vivir en paz.

- ¿Cómo va su propuesta para fortalecer los partidos y las fuerzas políticas como representantes ciudadanos?

Lo primero que debe hacerse es respetar a los ciudadanos y el MAS ha diseñado una estructura, dentro de lo que es la administración de los partidos políticos de tal modo que, primero, ahora es muy difícil conformar un partido político de escala nacional, es muy difícil trabajar en las agrupaciones ciudadanas, y el hecho de que en su momento se hubiera permitido crear estas agrupaciones ciudadanas ha originado que el MAS hubiera monopolizado la política en este país, o mejor dicho, el sistema de partidos políticos en el país porque es el único partido consolidado a escala nacional, con una estructura nacional, mientras que a las agrupaciones ciudadanas les cuesta tener una estructura sólida de alcance nacional, pero además con un sentido de pertenencia.

Las agrupaciones ciudadanas a veces nacen al calor de eventos muy especiales, muy particulares que a menudo tienen una connotación muy regional, y no nacional, entonces el periodo de vida que estas agrupaciones ciudadanas tienen es muy poco y quienes en su momento las componen no tienen un sentido de pertenencia.

Entonces creo que hay que cambiar el sistema de partidos políticos, dar la amplitud para que todos puedan participar, pero más allá de participar en unas elecciones, la democracia implica el respeto a los derechos de los ciudadanos.

La democracia no solo implica emitir el voto, sino en que los derechos fundamentales sean respetados por quienes circunstancialmente administran los diferentes poderes del Estado.



- ¿ Cómo candidato de Cambio 25 usted ya está en cancha?

Yo todavía no he dicho que soy candidato, pero soy el articulador, evidentemente soy el representante, estamos trabajando en un proyecto serio, tenemos ya estructura a nivel nacional, todas las ciudades intermedias, aparecemos en todas las encuestas que se hacen a escala nacional como la única opción que está creciendo día a día, entonces creo que el pueblo estaba esperando una opción seria, que le dé seguridad, la gente está cansada de esta incertidumbre generalizada, bloqueos, abusos de poder, peleas que debilitan este sistema democrático, pero además ponen en riesgo muchos proyectos que deberían nacer de las diferentes instancias de los gobiernos municipales, departamentales, en correspondencia con un gobierno nacional, pero que trabaje con todos, no solamente con los miembros de su partido político.



- Enfrentar en una contienda electoral a una fuerza política como la que representa el MAS, que de repente tiene hasta al árbitro a su favor, ¿qué posibilidades tiene usted con Cambio 25 para resolver las cosas?

Uno de los grandes problemas que hemos tenido es no creer en nosotros mismos y magnificar al rival y veo a un rival débil, un masismo débil, y no solamente por esta división y desarticulación que está sufriendo a escala nacional, sino que esto es abuso de poder.

El hecho de cooptar al poder judicial, de dar un golpe a la democracia, apoderándose del poder judicial, es una muestra de debilidad. El MAS está débil, ya no es una opción, no podemos temer al MAS.

Es el momento propicio y el terreno es fértil para que puedan emerger nuevas opciones, el MAS cumplió un ciclo, está dejando un país quebrado, pero además de los económico, un país vulnerable en todos los sentidos, no generamos confianza a nivel internacional, somos un país donde no hay seguridad jurídica para nadie. Entonces creo que es el momento del cambio.

Neruda decía “podrán cortar todas las flores, pero jamás impedirán que llegue la primavera”, y en este momento el MAS puede hacer de todo, pero jamás impedirá que el cambio llegue.



- ¿No será algo utópico, considerando que lleva más de 17 años acumulando poder, recursos y vinculaciones externas? ¿Si bien está débil, cómo enfrentarse a eso?

Hablemos con los números que nos dio la última elección. El MAS sacó 55% cuando estaba monolíticamente unido, pero además con un gobierno que había sido un desastre, y que generó incertidumbre, pánico en el ambiente económico, que era el Gobierno de Jeanine Añez.

Entonces, el MAS vendió al actual presidente como el mejor ministro de Economía, y que no había sido tal, entonces la ciudadanía optó por esa alternativa. Nosotros, en nuestro cálculo, hemos manifestado en su momento que el MAS tiene un 30% de voto duro, y que en este momento ya no debe alcanzar al 30%.

En la división que ellos tienen, estoy seguro de que ellos se van a sentir disminuidos al participar con dos o tres candidatos, ahí incluso lo pongo a Manfred Reyes Villa, que será candidato del MAS, entonces se dividirán.

Hasta los mismos masistas ahora no creen en el MAS, por eso creo que es el momento adecuado para que pueda emerger un nuevo proyecto político, no tememos al MAS, que en su momento tuvo la fuerza, no hay que desconocer eso, pero hoy no está como para temerle.

- Sobre la crisis de la Gobernación, se ha puesto en evidencia el debilitamiento y la fragmentación institucional cruceña, se está poniendo en duda el liderazgo de sus representantes, se habla de falta de madurez política, ¿Cómo ha observado esta situación crítica de la Gobernación y sus efectos?

Es una pena que estas peleas internas tiendan a debilitar la unidad institucional que tenía Santa Cruz. Si hay algo que siempre se ha ponderado de Santa Cruz es la fortaleza institucional que tenía esta región del país. Estas peleas internas lamentablemente favorecen al MAS.



- ¿Pudo evitarse esto?

Creo que sí porque quienes en este momento están, no sé si en una confrontación, sino en posiciones marcadas, ganaron juntos las elecciones, la gente votó por los dos.

Creo que hay algo más que nosotros desconocemos y que ha llevado a elevar el tono de esta confrontación y obviamente no le hace bien a la región, estamos hablando de las dos primeras autoridades políticas del departamento, del gobernador y del vicegobernador, y estamos hablando de la Gobernación, una institución que gobierna este departamento.

Desde la universidad yo siempre he manifestado que soy respetuoso de la institucionalidad y de todo lo que esté en el marco de la ley y de la CPE, no hemos querido inmiscuirnos en este debate, porque creo que más allá de los impases que se notan a través de los medios de comunicación, se han politizado el tema y la discusión y han llegado a niveles que no son los apropiados, por lo menos nosotros no vamos a entrar, ya que estamos hablando de las autoridades políticas del departamento, ya se ha caído en insultos y eso no es bueno para la institucionalidad cruceña ni para las partes en conflicto.

Seguramente el MAS debe estar contento porque lo que le interesa es que todas las instituciones del departamento se debiliten, lo mismo ocurrió cuando hubo un impase dentro del Comité Cívico y obviamente eso también era desfavorable para la institucionalidad cruceña.



- ¿ Puede identificar tres elementos que sean de unidad para Santa Cruz?

Lo primero que debe unirnos como cruceños es el trabajo por esta región. Nosotros somos conscientes de la potencialidad que tiene esta región y de lo que significa en el campo económico, pero que hoy estamos también fortaleciéndonos políticamente y el debilitamiento institucional nos juega una mala pasada porque genera incertidumbre, porque lamentablemente se llega a extremos, a fundamentalismos, hay personas que creen que si uno no dice lo que ellas quieren, tildan de traidor, de masista. Creo que nos ha faltado un poco de madurez para solucionar este conflicto.



- El Comité pro Santa Cruz ya hizo un intento para acercar los extremos, pero no lo consiguió. ¿Cree que ser la entidad cívica la que busque restaurar la unidad en la región?

El Comité Cívico ha jugado un rol fundamental en todos los temas del departamento. Creo que la intención de la reflexión y de buscar puentes que nos permitan solucionar los problemas de manera amigable y en el marco de la CPE creo que son positivos, el Comité ha hecho el intento.

Nosotros desde la universidad hemos tomado la decisión, al menos hablo por mí, de no inmiscuirnos, somos personas maduras, serias y no nos gustaría que nos falten el respeto.

Ellos son personas suficientemente maduros, personas crecidas, tienen que pensar en el departamento antes que en las peleas internas que uno desconoce, que llevaron hasta este extremo.

- ¿ Se podría revitalizar un comité interinstitucional?

En realidad sigue funcionando, solo que hemos cambiado los voceros. Cuando hubo el conflicto de los 36 días el vocero era yo, y en ese momento denominamos a esa unidad institucional como Comité Interinstitucional.

Ahora el vocero de esa instancia es el vicerrector, Reinerio Vargas, pero por un acuerdo institucional se le cambió el nombre y ahora se llama Coordinadora por la democracia. Sigue funcionando y creo que en estos días estaban convocando a una reunión para buscar la manera de tender esos puentes y solucionar definitivamente esos conflictos.

Nosotros no queremos que esto siga profundizándose porque además esto puede tener algunos efectos jurídicos y ellos saben perfectamente el riesgo que corren porque no cumplir una sentencia, o por lo menos no clarificar este tema jurídico puede tener consecuencias legales para los involucrados.



- ¿ Está recibiendo recursos la universidad? ¿Dejó de lado su rol como rector? Hay denuncias de corrupción en algunas facultades

En primer lugar quienes han manifestado eso es por los celos políticos. Nosotros sabemos perfectamente cuál es el rol que jugamos en la universidad sí está en problemas económicos y ahora es hasta una broma de mal gusto la publicidad que hace el Gobierno eso de ‘Bolivia, el país de la industrialización con sustitución de importaciones’, porque a esa Bolivia tampoco la conozco.

Son ingentes las cantidades de recursos que se inyectan en publicidad. Nosotros el año pasado cuantificamos, de acuerdo al presupuesto, y casi alcanzaban los Bs 100 millones, solo en publicidad, sin contar los recursos destinados a las empresas estratégicas, solo estoy hablando de los ministerios.

En 2014, 2015, la universidad recibió, aproximadamente, por año, Bs 200 millones por recursos de IDH, y este año vamos a recibir Bs 57 millones, es lo proyectado. Y de ahí nos van a quedar Bs 20 millones, solamente para inversiones, porque gran parte de los recursos IDH están destinados para actividades especiales, como dar seguro a los estudiantes, becas, para sus actividades deportivas, etc.



- ¿ Con semejante recorte es inviable su funcionamiento?

La universidad tiene cuatro fuentes de financiamiento. La primera, los recursos propios, la matrícula que se paga es simbólica, son Bs 40 que paga solamente el que se aplaza, y quien no se aplaza no paga nada, entonces la educación es gratuita.

La segunda fuente de financiamiento es el soporte del Tesoro General de la Nación (TGN), que solo nos alcanza para cubrir nuestras obligaciones durante tres meses y medio.

La tercera fuente de financiamiento es la coparticipación tributaria, ustedes saben que del 100% de lo recaudado por impuestos, el 75% se queda para el Gobierno central, TGN; 20% va para los municipios, y 5% para las universidades. Y aquí hay un paréntesis, nosotros estamos coparticipando de ese 5%, pero solo nos están dando recursos considerando que la universidad tiene 60.000 estudiantes, que es la cantidad de alumnos que la UAGRM tenía según el censo del año 2012, ahora estamos sobrepasando los 117.000 inscritos. Por eso hay un compromiso moral de la universidad para participar en todas las actividades censales.

Por último, la cuarta fuente de ingresos son los recursos IDH, pero no están destinados a gastos corrientes, solo para infraestructura y equipamiento, la universidad mantiene las puertas abiertas gracias al impuesto que paga el ciudadano, así de claro.

Sí tenemos problemas, y seguramente este será un año de movilizaciones porque vamos a pedir compensaciones por los recursos IDH que no vamos a recibir.

En cuanto a los temas de corrupción, se está logrando desmontar una estructura corrupta que ya venía funcionando desde 2018, o mucho tiempo atrás, en niveles facultativos de carrera, concretamente hemos tenido problemas en la Facultad de Humanidades, donde pudo advertirse que había personas que optaron por una modalidad de titulación, pero que no cumplieron con el requisito, es decir que optaron a titularse por la modalidad vía posgrado, pero no realizaron el curso, y ya se los tiene identificados. Ayer han declarado los 18 estudiantes involucrados, estamos haciendo auditoría diez años atrás y será para todas las facultades. Hay una sola carrera, Ciencias de la Comunicación, estamos coordinando con las autoridades y seguramente muchos van a terminar como corresponde, pagando su delito en Palmasola.

Lea también Santa Cruz Creemos denuncia "golpe institucional" en la Gobernación y le pide a Aguilera que no asuma La bancada de Creemos hizo entrega de una carta al vicegobernador, en la que le exige que no asuma el cargo en lugar del gobernador detenido.