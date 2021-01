Vicepresidente Choquehuanca despide al Mallku

Escucha esta nota aquí

El viento se hace música en la zampoña que soplan los jóvenes que llegan hasta el local “Felicidad” de la zona 16 de Julio, en la ciudad de El Alto donde yace el cuerpo del líder indígena, Felipe Quispe Huanca, “el Mallku” en un féretro. Mientras rondan los sicuris, sentado discretamente, observa el Vicepresidente, David Choquehuanca, que llegó hasta este improvisado salón velatorio.





La familia del Mallku dijo con claridad que ninguna autoridad se comunicó con ellos para rendir homenaje o velarlo en alguna entidad del Estado. En 2002 Felipe Quispe accedió a un curul en las elecciones de 2002 y le correspondería ser velado en el hall de la Cámara de Diputados por donde pasaron la mayoría de los que accedieron a ese cargo.





Ataviado de ropa negra de rigor, el segundo Mandatario del país está sentado casi al lado de la que fuera presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, que también está de negro riguroso asistiendo a esta despedida del que fuera uno de los artífices principales en los hechos de 2003 y luego en 2019.





“Hasta siempre hermano mayor”, le había dicho Choquehuanca al Mallku, al que ahora todos rinden homenajes y dicen ser sus seguidores. “Nuestro hermano Mallku no muere, trasciende, se hace eterno, vuelve al seno de nuestra Pachamama para seguir siendo semilla, para seguir iluminando y alimentando la lucha de nuestros pueblos”, reza el tuit del Vicepresidente en su cuenta personal de Twitter.





No fue el único político que le dedicó un homenaje, lo hicieron varios, la mayoría adversarios políticos a los que el Mallku combatió. Samuel Doria Medina también escribió su mensaje para recordar las diferencias políticas que tenían. “Nuestras diferencias políticas no me impidieron reconocer la importancia simbólica y política de este rebelde aimara”, le dijo.





En la agenda presidencial no se contemplaba la presencia del Presidente, Luis Arce, quien también mandó su pesar a través de Twitter. “Expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento del líder indígena originario campesino e historiador, Felipe Quispe Huanca, "El Mallku". Continuaremos su lucha por la liberación y dignidad de los pueblos. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres allegados”.





El factor Evo





Evo Morales, que ahora forma parte de la CSUTCB también escribió su despedida del rebelde dirigente de Achacachi y se declaró adolorido por su marcha. “Su lucha y liderazgo han sido un importante aporte para la liberación de los pueblos indígenas”, publicó en su cuenta.





Su homenaje, sin embargo, no coincide con lo que Quispe pensaba de él. En el libro “La Caída de Goni-Diario de la huelga de hambre”, el fallecido líder indígena le dedica dos páginas a Morales y lo acusa de traidor a las movilizaciones de septiembre y octubre de 2003.





“Así de fácil los traidores habían tenido suerte, gracias a Felipe Quispe Huanca, (Evo Morales) está donde está, pues de lo contrario Evo hubiera estado pataleando como cocalero, con las marchas y otros simulacros improductivos”, le escribió el Mallku.





La despedida





El velorio del Mallku es hoy, ya mañana su cuerpo será trasladado hasta Ajllata Grande en el municipio de Achacachi donde será sepultado con los honores de los ponchos rojos.





Los compañeros de fórmula del fallecido como David Castro afirmaron que el legado que deja Quispe Huanca es de lucha hasta lograr la victoria.





Los diputados de El Alto también llegaron hasta el local “Felicidad” donde existe un control riguroso para que las personas porten medidas de bioseguridad; aunque la familia asegura que el fallecimiento no fue por Covid-19.





Pero el dirigente Juan Chipana, que era parte del equipo que acompañaba al Mallku, dijo que el jueves de la semana pasada en una proclamación, Quispe tenía síntomas y le recomendaron que tomara “limón con bicarbonato”, pero ignoró la sugerencia.