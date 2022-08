Vicepresidente critica a quienes se sienten dueños de un departamento y señala que lucharán para hacerse respetar

Advirtió que “ unos cuantos no quieren estabilidad económica, no quieren el bienestar del pueblo , no quieren que se consolide nuestra democracia participativa”, que, a su juicio, es la democracia “verdadera”, que construye el “instrumento político.

“No tenemos que estar peleando entre nosotros, solo unidos vamos a enfrentar al imperialismo, al capitalismo, divididos nos van a seguir utilizando y maltratando (…) Ya nos estamos levantando de a poco, pero debemos aprender a no desesperarnos, a no subestimar al otro, no conspirar sino inspirar confianza , con el ejemplo, con la humildad”, complementó Choquehuanca.

También dijo que mentirosos, flojos y ladrones no pueden ser autoridades. “Nosotros no somos flojos, trabajamos, no somos mentirosos, por eso lo hemos puesto en nuestra Constitución, ya no más mentirosos, los que nos mienten ya no pueden ser autoridades, a los flojos ya no podemos seguir eligiendo, ni a los ladrones, ya no podemos seguir apoyando o eligiendo como autoridades”, recalcó.