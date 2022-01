Vicepresidente del MAS dice que Choquehuanca “nunca fue dirigente” y que su bloque “morirá ahí”

Escucha esta nota aquí

Gerardo García, vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó este lunes que David Choquehuanca “nunca fue dirigente sindical” y que su bloque “morirá ahí”, sin alcanzar mayor proyección, como sucedió en su momento con Alejo Véliz y Román Loayza.

García fue duro al advertir diferencias “abismales” entre Choquehuanca y Evo Morales, enfatizando que el exmandatario goza de amplio apoyo en las bases de las organizaciones sociales.

“No nos preocupa, si lo quiere hacer (su grupo), que lo haga, pero no va a llegar lejos, él nunca ha sido dirigente sindical, ha sido un técnico que nos ha apoyado política y orgánicamente, pero nunca ha sido un dirigente de base. Yo lo conozco perfectamente, es mi amigo, compañero de años, no tengo nada contra él, hablé personalmente, no me preocupa que haga su grupo, le he dicho de frente que no va a llegar lejos”, afirmó.

El vicepresidente del MAS destacó que “Evo ha ganado con su sacrificio, con su lucha, ha enfrentado, ha sufrido encarcelamiento, persecución, tortura, es el verdadero líder de las bases, por eso tiene máximo respeto, él se lo ha ganado”, mientras Choquehuanca solo es un técnico, “con algunos sectores por ahí” y que esa denominada “generación” que lo respalda no llegará muy lejos.

“Conocemos las peleas internas dentro de las organizaciones, están apareciendo esos grupos, pero los que quieren separar, están en su derecho, siempre ha habido eso, han hecho sus agrupaciones y luego han quedado en nada”, recalcó en entrevista con radio Compañera.

Respecto a los cambios en el Gabinete de Luis Arce, García sostuvo que existen varios cuestionamientos desde los sectores sociales afines al Gobierno, pero insistió que será el presidente, sin presiones, quien decida remover o no a algunos de sus colaboradores en el gabinete de ministros.

“Son varios ministerios que no han atendido a nuestros compañeros, han hecho caso omiso, hemos visto que varias autoridades tienen que corregir. Hay ministros que no están obedeciendo a nuestro presidente”, reprochó García.