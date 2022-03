Vicepresidente pide “cuidar” a la “wawa” que vandalizó la estatua de Colón en La Paz

Escucha esta nota aquí

El vicepresidente David Choquehuanca pidió el fin de semana “cuidar” a la “wawa” (bebé) Santiago Mamani que vandalizó la estatua de Cristóbal Colón en la ciudad de La Paz. El hecho se registró en agosto de 2021 y existe un proceso abierto ante la justicia ordinaria.

Durante un acto público en el municipio de Copacabana, celebrando el Día Mundial del Agua, la segunda autoridad nacional advirtió con un levantamiento si es que alguien “toca” al joven, que es acusado de destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional.

“Él mismo ha dicho. Si alguien toca a una wawa de la comunidad, nuestro pueblo se va a levantar, si alguien toca a los aymaras nos vamos a levantar. Los pueblos nos vamos a levantar”, dijo durante su discurso el titular.

El 2 de agosto de 2021, Día de la Revolución Agraria, se registró una movilización en La Paz. Un grupo de jóvenes intentó derribar la estatua de Colón que se encuentra en pleno Prado de la urbe paceña.

Sus declaraciones:





Mamani se trepó el monumento, lo pintó de negro y le quebró la nariz con un combo. La comuna presentó una denuncia ante la Fiscalía y junto a él, otras tres personas son procesadas, Emma María Rada, Inti Arenas y Carla Casa.

Sin embargo, Santiago desafió al alcalde de La Paz, a detenerlo, la semana pasada. Sostuvo que no se someterá a ningún proceso por la vía ordinaria y exigió que su causa se analice en la justicia indígena originaria.

“Yo he hablado con el papá del hermano, con su mamá he hablado, ¿dónde han concebido a nuestro hermano?. Le he dicho. ¿Qué día?, ¿Cómo estaba la luna? He dicho (…) Cuídenlo hermanos”, acotó Choquehuanca, presentándolo públicamente.