Video muestra un torbellino en el altiplano; decenas de casas resultaron afectadas

“¡Hermanos, qué es esto, Dios!”, alcanza a decir la persona que grabó uno de los videos ayer. Un torbellino dañó decenas de casas en El Alto y Laja. El fenómeno natural causó pánico en la población.

Las imágenes muestran cómo la espiral de aire se forma, levanta los techos de algunas viviendas y después tumba paredes, en medio de una intensa granizada. Los daños materiales son de consideración.

Los hechos se produjeron en la comunidad Capacasi, sobre la avenida Juan Pablo II y la zona San Roque, donde las construcciones fueron afectadas por la fuerte corriente de aire, al igual que gigantografías.

“Diosito, qué es esto. Hermanos, que lamentable, no, no, no. Hermanos, qué frío ha llegado, fatal”, relata el comunario que capturó las imágenes, en medio de la lluvia, cuando la intensidad de las ráfagas bajaba.

Información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indica que los fuertes vientos son parte de la transición del clima, debido a que comenzará la temporada de lluvias en el país.

